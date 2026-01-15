Un conductor se da la fuga tras atropellar a una mujer, que resulta herida grave, en Usera

El servicio de Emergencias Madrid asiste a una mujer atropellada - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha resultado herida grave en un atropello en el barrio madrileño de Usera. El conductor implicado se ha dado a la fuga, según ha informado Emergencias Madrid.

El incidente ha tenido lugar este jueves a las 21.40 horas en la calle Antonio López esquina con la calle Mariblanca, del barrio de Usera, en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo.

El Samur-Protección Civil ha atendido a la mujer, que ha presentado un traumatismo craneoencefálico moderado, un posible trauma pélvico y un trauma ortopédico, y ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha regulado el tráfico en la zona.