La Confederación Hidrográfica del Tajo declara Escenario 0 de Emergencia en la presa de San Juan

Archivo - Embalse de Picadas y presa de San Juan - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha declarado Escenario 0 de Emergencia en la Presa de San Juan después de que el incendio forestal que asola la región haya "destruido por completo" la casa de administración de esta infraestructura hídrica.

Según recoge en un comunicado este organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y de la Función Pública, en estos momentos las condiciones estructurales de la presa se mantienen estables y bajo control.

Aún así, a consecuencia de las llamas, se ha procedido a intensificar la vigilancia y control de la presa y dique de collado, aunque no se ha requerido la puesta en práctica de otras medidas de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad de presas.

La afección a esta infraestructura, instalaciones y edificaciones anexas ha sido mitigada en gran parte gracias a los trabajos de prevención de incendios forestales desarrolladas por la CHT en la zona durante los meses de mayo y junio. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) aumentó durante la tarde-noche de este jueves los caudales por el río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo mediante el incremento de los desembalses desde las presas de Burguillo (Ávila), San Juan y Picadas (Madrid) como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de estos incendios.

Tras la declaración de la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León), como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila), todos ellos ubicados en la cuenca del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) participa en las reuniones de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) a los que es convocada y apela a la población a seguir las indicaciones de protección civil y los avisos de la AEMET.