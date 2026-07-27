Confederación Hidrográfica del Tajo declara Escenario 0 de Emergencia en las presas de Los Morales y El Pajarero (Ávila)

Presa de Los Morales, en Madrid - CONFERENCIA HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha declarado el Escenario 0 de emergencia en las presas de El Pajarero (Ávila) y Los Morales (Madrid) debido a que las condiciones existentes provocadas por los incendios forestales dificultan su acceso y a las previsiones para los próximos días.

Según recoge en un comunicado este organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, wl principal uso de los embalses de El Pajarero y Los Morales es el abastecimiento urbano, siendo unas infraestructuras estratégicas para garantizar el suministro en los periodos de menor aportación hídrica.

Se mantiene el escenario 0 en las presas de San Juan y Picadas en la Comunidad de Madrid y en las presas de Burguillo y Picadas en la provincia de Ávila y el incremento de los caudales circulantes por el río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios forestales.

El escenario 0 de emergencia o de control de la seguridad consiste en intensificar la vigilancia y el control de las presas, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo, conforme a los Planes de Emergencia de las presas. Este escenario de emergencia es el primero de los cuatro posibles y no supone ningún riesgo para la población situada aguas debajo de las presas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) continúa participando en las reuniones diarias de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) a las que es convocada para colaborar en el seguimiento y planificación del operativo de emergencia. Esta nota de prensa se actualizará en la medida que existan variaciones significativas en los datos aportados.