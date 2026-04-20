Conocer los pueblos de la Sierra Norte en una Marcha Cicloturista: hasta 13 municipios con un desnivel de 2.800 metros

Presentación de la Marcha Cicloturista Pueblos con Vida Sierra Norte - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado la primera edición de la Marcha Cicloturista Pueblos con Vida Sierra Norte, una ruta que recorrerá el próximo 7 de junio hasta 13 municipios de esta zona de la región con un desnivel que puede alcanzar los 2.800 metros.

Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, han presentado este lunes la prueba deportiva en un acto celebrado en la Real Casa de Postas.

La prueba, que tendrá la salida y la llegada en Buitrago del Lozoya, contará con dos recorridos: uno de 143 kilómetros y otro de 85. El más largo discurrirá por las localidades de Gandullas, Madarcos, Montejo de la Sierra, El Cardoso de la Sierra, La Hiruela, Prádena del Rincón, Mangirón, Robledillo de la Jara, Puebla de la Sierra, Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente y Berzosa del Lozoya.

Este acumula un desnivel positivo de 2.835 metros, ya que corona cuatro puertos de montaña: Campadales, La Hiruela, Alto de Matachines - a Fragüela y el Puerto de La Puebla. Por su parte, el itinerario más corto, con aproximadamente 1.500 metros de desnivel positivo, pasará por 8 localidades.

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 150 clubes ciclistas y más de 3.000 licencias federativas. En este sentido, el Gobierno regional trabaja en el desarrollo este deporte con iniciativas como la Red Básica de Vías Ciclistas, que ya suma 55 kilómetros y en la que va a invertir en los próximos años 116 millones de euros para multiplicar su extensión con 387 nuevos kilómetros, ha recordado el consejero.

UNA REGIÓN "PRIVILEGIADA" PARA LOS CICLISTAS

García Martín ha subrayado que la Comunidad y el ciclismo "siempre han ido de la mano" en una región que es "privilegiada" para los ciclistas a través de una prueba que es "una excelente ocasión para disfrutar de parajes de gran valor, con especial protagonismo de la Sierra del Rincón".

"Es una forma de dar a conocer a los pueblos para mostrar una región que no es solo ciudad, que también es campo, que también es naturaleza, que también son paisajes y que también es deporte", ha reivindicado.

En la presentación, el organizador de la marcha, Víctor Martín, ha puesto el foco en la importancia de buscar nuevos sitios para descubrir a través de ciclismo, con un asfalto que es "impecable". "Nuestra filosofía, aparte de dar a conocer estos sitios tan bonitos, es ser útiles", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Buitrago del Lozoya, Daniel del Valle, ha señalado que es un día importante para los que creen en el futuro de los pueblos porque pruebas como esta "van más allá del deporte" y de la superación del ciclismo sino que llenan los municipios de "vida e historia", además de suponer un impulso económico. "Desde el punto de vista turístico es una ventana abierta al mundo", ha expresado.

El programa Pueblos con Vida, que da nombre a esta prueba, dispone de una inversión de 155 millones de euros busca el objetivo de fomentar la actividad económica y garantizar servicios públicos en los municipios más pequeños de la región.