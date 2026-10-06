La consejera de Sanidad habla de "cierto miedo del rigor" del Gobierno en el voto por correo

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado este martes que existe un "cierto miedo del rigor" del Gobierno de Pedro Sánchez con el voto por correo en las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre y ha cargado contra una conocida como 'ley de nietos' que ella ve como "una maniobra absolutamente espuria, sectaria y para modificar un censo electoral".

En declaraciones a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha remarcado los "escándalos diarios" del Gobierno socialista para citar informaciones periodistas que apuntarían a una posible manipulación del voto por correo.

"Representantes del PSOE en Argentina buscando pasaportes de fallecidos, imágenes de urnas detrás de cortinas en Ferraz, tal vez para manipular ciertas elecciones", ha citado como ejemplos. "Y hay ciertas personas que han estado en Correos que a lo mejor ahora están en unas circunstancias que no nos hacen tener mucha seguridad de lo que pueda ocurrir y ese es el problema", ha añadido.

Todo ello en el marco de una conocida como 'ley de nietos' que ella considera "una maniobra absolutamente espuria, sectaria y para modificar un censo electoral".

En este contexto, ha subrayado que es "normal" que haya "ciertas inquietudes" o "cierto miedo del rigor de este Gobierno". En cualquier caso, ha subrayado que la cita con las urnas supone "una nueva oportunidad" de que se vuelva a tener confianza "en cómo hay que hacer las cosas y en que el político tiene que estar para mejorar la vida de las personas y no para mejorar su vida propia a costa de lo que sea".