Consejería y comité de huelga de AP retoman mañana negociaciones tras una semana de reproches y protestas en la calle

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria retomarán este viernes las negociaciones con un nuevo encuentro tras una semana de intercambio de reproches y protestas en la calle.

En concreto, ambas partes se reunirán a partir de las 9,30 horas en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicios Madrileño de Salud (Sermas), en la calle Sagasta, para retomar la negociación en busca de un acuerdo que ponga fin a los paros que arrancaron hace once días.

La nueva cita, el cuarto encuentro entre ambas partes para tratar de acercar posturas, llega después de la reunión del pasado día 23 en la que el comité de huelga trasladó su rechazo a la última propuesta de Sanidad después de que los trabajadores afectados la consideraran insuficiente.

La Consejería de Sanidad sostiene que el día previo se llegó a un preacuerdo y fue el comité de huelga el que se levantó de la mesa y rompió las negociaciones. Amyts, el sindicato convocante de los paros, afirma que dejó muy claro en el encuentro que cualquier avance sería consultado previamente con los trabajadores.

Unas vez rotas las negociaciones, los médicos y pediatras han trasladado sus reivindicaciones a la calle, con concentraciones y una marcha por el centro de la capital, para reclamar aumento presupuestario para la Atención Primaria y medidas para paliar la sobrecarga de los trabajadores.

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha sido uno de los protagonistas de estos actos con dos protestas en días consecutivos frente a su Consejería, antes de una marcha protagonizada por miles de profesionales que terminó frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, y otra protesta este jueves frente a la Asamblea de Madrid.

Retomar las negociaciones tras el enfriamiento que supuso la última reunión no ha sido fácil. Aunque ambas partes se han declarado en todo momentos disputas a reunirse e intentar desatascar la situación, tanto desde una parte como desde la otra dejaban en manos del contrario dar el primer paso para desatascar la situación.

Finalmente, el sindicato médico Amyts envió un escrito formal dirigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Hacienda en la que solicitaba una reunión urgente, aunque recordaba que la potestad para ello corresponde al Ejecutivo regional.

El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha recogido el guante, aunque a lo largo de estos días había reprochado al comité de huelga que se levantara de la mesa de negociación tras haber alcanzado un preacuerdo para poner fin a la huelga.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO CONVENCEN AL SINDICATO

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno una serie de medidas en materia de Sanidad, con estabilización de empleo, mejoras salariales, reducción de citas y medidas para fidelizar a los sanitarios.

"Hay que hacer muchas cosas, hay mucho que mejorar, en eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que se están dando grandes avances y que la opinión de los madrileños acerca de su sanidad es muy alta", defendió la jefa del Ejecutivo. "Nada nuevo", resumió el comité de huelga para valorar las propuestas.

El principal escollo en la negociación, en cualquier caso, se centra en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales, con una última propuesta de la Consejería que pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras (20+4 de casos no demorables) para 15 minutos por cada niño y 34 en el de los médicos (30+4 citas para casos no demorables) con atención de 10 minutos.

Aunque se aproxima a las reclamaciones del comité de huelga (31 para médicos de familia y 21 para pediatras), los profesionales trasladaron su oposición ante la incertidumbre sobre qué pasaría con los sobrantes de agenda. "Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más", según el sindicato Amyts.

En este punto, la presidenta autonómica avanzó que se pondrá en marcha un nuevo sistema de agendas que permitirá mejorar el servicio, "haciéndolo más eficiente", y con un sistema de incentivos para los médicos por el exceso de la demanda asistencial. No obstante, no concretó cuáles serían esos incentivos.

La Consejería de Sanidad ha reprochado en la última semana al comité de huelga que en la última reunión pusiera encima de la mesa una reivindicación que no había planteado en ningún momento previo: una subida lineal para todo el colectivo de 470 euros.

Otro de los escollos en la negociación al que apelan desde el sindicato convocante de la huelga es el de la pérdida de "confianza" ante el incumplimiento por parte de la Comunidad de compromisos alcanzados en otras ocasiones, especialmente los anunciados en septiembre de 2020 para profesionales de medicina de familia y pediatría, con medidas como incrementos anuales de casi 6.000 euros, creación de nuevas plazas y medidas organizativas para la flexibilización de turnos, el teletrabajo y la reducción de tareas burocráticas.

Asimismo, los huelguistas consideran insuficiente el denominado Plan de Mejora de la Atención Primaria, dotado con 200 millones de euros, y reclaman un incremento de la inversión en este primer nivel asistencial que alcance lo recomendado por los organismos internacionales, el 25% del presupuesto total para Sanidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del miércoles, el titular de Sanidad pidió desligar el plan que tiene trazado la Consejería "de lo que son las peticiones concretadas por parte del sindicato Amyts en esa convocatoria de huelga".

"Creo que hay una parte que hay que tratar en esa reunión y otra que son líneas de trabajo que ya llevamos haciendo, insisto que son mejora de la accesibilidad, estabilidad de los profesionales, mejoras retributivas que todo eso ya se estaba haciendo pero que va a tener un punto de incremento y de mejora durante todo este tiempo. Nosotros lo que haya que tratar dentro de esa reunión con el comité de huelga tiene un condicionante y luego el resto es un plan que ya está trazado", explicó.

En esta misma línea, mientras desde el comité de huelga se insiste en la necesidad de aumentar la financiación en Atención Primaria hasta alcanzar como mínimo la recomendación internacional de llegar al 25% del presupuesto total en Sanidad, el consejero de Economía indicó recientemente que las propuestas planteadas por la Consejería de Sanidad al comité de huelga de Atención Primaria "entran en el marco presupuestario".

"Todas las propuestas planteadas por la Consejería de Sanidad, que es quien dirige la actuación y negociación, cuentan con el reflejo presupuestario, también el preacuerdo que llegó a existir", indicó.

En cualquier caso, los médicos y pediatras han recalcado que no pararán la huelga hasta conseguir las mejoras reclamadas en Atención Primaria.