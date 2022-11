Miles de médicos y pediatras recorren el centro de Madrid por una "mejor Atención Primaria"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de médicos y pediatras de Atención Primaria han recorrido este miércoles las calles de Madrid para reclamar mejoras en este primer nivel asistencial en un acto que ha culminado frente a la sede del Gobierno regional, donde la presidenta del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, explicaba tras el Consejo de Gobierno medidas en materia de Sanidad.

Los manifestantes --4.000 según la organización, 1.500 según la Delegación del Gobierno-- han marchado durante más de tres horas desde la Dirección General de Recursos Humanos del Servicios Madrileño de Salud (Sermas) hasta la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol.

Una marcha con ambiente festivo amenizada por gaitas y tambores que tiene lugar en el décimo día de huelga para casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria y en una semana marcada por las protestas callejeras, con dos concentraciones frente a la Consejería de Hacienda de Javier Fernández-Lasquetty para reclamar mayor financiación y la previsión de concentrarse este jueves frente a la Asamblea de Madrid.

Los manifestantes, con sus habituales batas blancas y pancartas en defensa de la Sanidad Pública y la Atención Primaria, han caminado por las principales vías del centro de la capital, pasando por la calle Aduana, donde se ubica la Consejería de Sanidad, hasta llegar al 'kilómetro cero' de Madrid.

Una vez en la Puerta del Sol, los manifestantes han clamado consignas frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, interperlando a la presidenta regional para reclamar la reducción de las agendas de los facultativos y reclamar una mayor inversión en este primer nivel asistencial. 'Ahora Madrid, ahora hay que aplaudir', han reclamado junto al árbol de Navidad que corona este céntrico punto de la capital.

La marcha ha llegado a la sede del Ejecutivo coincidiendo con la intervención de Isabel Díaz Ayuso en la que ha puesto sobre la mesa una serie de medidas en materia de Sanidad para incrementar la plantilla de fijos en el Sermas hasta llegar al 86% en dos años e incentivos en Atención Primaria para los profesionales.

"No hay nada nuevo", "No hay novedad", "Son frases al aire" o "Las promeras no nos valen ya, queremos hechos", han sido algunas de las respuesta más repetidas entre los congregados. Mar Noguerol, directora del centro de salud Cuzco de Fuenlabrada, ha recalcado la necesidad de "conseguir tiempo para los pacientes y que, por lo tanto, haya un incremento de plantillas y presupuesto".

"No va haber posibilidad de aumentar tiempo sin plantillas. Estamos hartos de hacer horas extras. No somos ni héroes ni mártires", ha destacado la doctora Noguerol, que ha incidido en la necesidad de hacer las "plazas atractivas" para que los médicos y pediatras quieran trabajar en la Comunidad y no "huyan" a otras países y comunidades por las condiciones laborales en la región.

Eduardo Díez, que trabaja como médico de familia en un centro de salud de Leganés, ha recordado que la fijeza del personal sanitario de la que habla Ayuso viene marcada desde Bruselas y, sobre los incentivos, ha indicado que la presidenta deberá dar información. "Tendrá que especificar cuáles son porque ya nos ofreció una serie de supuestos incentivos que hicieron que no estuviéramos de acuerdo con ellos y siguieramos en la huelga", ha indicado.

Las negociaciones se encuentran en un punto muerto, a la espera de que la Consejería de Sanidad cite al comité de huelga en una nueva reunión tras una semana sin contacto. El sindicato Amyts remitió ayer una carta instándo al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero a fijar una fecha para retomar los contactos.

Tras una aproximación en las negociaciones que parecía atisbar un posible acuerdo para terminar con la huelga indefinida, los trabajadores afectados rechazaron la última propuesta de la Consejería de Sanidad por insuficiente. Un último contacto el pasado miércoles, en la tercera reunión entre ambas partes, que ha dado paso a las protestas, con los profesionales dispuestos a llegar "hasta el final".

MEDIDAS SOBRE LA MESA

El principal escollo en la negociación, en cualquier caso, se centra en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales, con una última propuesta de la Consejería que pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras (20+4 de casos no demorables) para 15 minutos por cada niño y 34 en el de los médicos (30+4 citas para casos no demorables) con atención de 10 minutos.

"Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más", según el comité de huelga.

El otro escollo pendiente se remonta al acuerdo de huelga firmado en septiembre de 2020 con unos compromisos "que se han incumplido", con mejoras retributivas, contratación de médicos para disminuir la carga asistencial o reducir las tareas burocráticas.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, apuntan a una reinvindicación para una subida lineal de sueldo que el comité de huelga puso sobre la mesa cuando ya se había llegado a un avance importante en las negociaciones que apuntaba a la firma de un acuerdo.