La Consejería de Cultura lanza una convocatoria para entregar 20 ayudas de 5.000 euros para autores noveles

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha lanzado una convocatoria para autores noveles de la Comunidad de Madrid que contará con 100.000 euros de presupuesto repartidos en 20 ayudas de 5.000 euros.

En un comunicado, el Gobierno regional ha concretado que cualquier autor novel nacido o residente en la región se podrá presentar y ha apuntado que las ayudas estarán divididas en distintas modalidades: novela y recopilación de relatos breves, poesía, cómic y ensayo.

Asimismo, la Consejería de Cultura ha concretado que tratarán como autor novel a todo escritor que no haya publicado más de tres obras en cualquiera de las modalidades, por medios tradicionales o digitales, así como a quienes no hayan autopublicado.

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 23 de febrero de 2018 y existe un plazo de veinte días hábiles para la presentación de las solicitudes.

Las bases reguladoras, requisitos y forma de presentación se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de agosto de 2017, modificadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de noviembre de 2017. Además, se pueden consultar también en el Portal del Ciudadano.

La valoración de los proyectos presentados tendrá en cuenta el interés cultural de las obras de acuerdo con las características propias de cada uno de los géneros, su originalidad y su relación con la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Cultura ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es "el fomento de la creación cultural en todas sus expresiones". "Se ha considerado oportuno apoyar a los autores en la etapa inicial de su trabajo, reconociendo la calidad de su obra y promocionándola como incentivo necesario para su profesionalización", han manifestado.