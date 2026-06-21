El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad: "Los fenómenos de alto impacto han venido para quedarse"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, posa para Europa Press, en la Asamblea de Madrid. - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha advertido de que "los fenómenos de alto impacto han venido para quedarse", por lo que ha recomendado a la población que "se incorpore a una nueva sociedad" que debe estar alerta para saber cómo actuar en situaciones de emergencia.

En una entrevista para Europa Press, Novillo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los madrileños asegurando que las administraciones están preparadas para fenómenos extremos, como posibles inundaciones o incendios, si bien ha reconocido que la ciudadanía debe ser "el primer eslabón" en la cadena de emergencias.

"Estamos empeñados en que el ciudadano no crea que vive en una burbuja en la cual no tiene ningún tipo de papel en su propia seguridad o en la de los que le rodean, sino que realmente es un agente activo en la gestión de la emergencia", ha explicado el consejero, que pide a los madrileños tener "mirada 360".

En este llamamiento a la ciudadanía, Novillo ha apelado a que los madrileños sean conscientes de la zona en la que viven y los riesgos a posibles inundaciones a los que puedan estar expuestos, su cercanía al terreno forestal o que tengan conocimientos básicos sobre cómo evacuar de sus viviendas en caso de incendio.

"LOS PERIODOS DE RECURRENCIA SE ESTÁN REDUCIENDO"

En este sentido, el consejero ha recomendado también ser conscientes de la posibilidad de tener que enfrentarse a fenómenos meteorológicos extraordinarios, como danas o grandes incendios, incidiendo en que "los periodos de recurrencia se están reduciendo".

"Ya no hablamos de 500 o mil años, sino que los podemos tener más cercanos", ha advertido, recordando en este punto que la Comunidad de Madrid fue la primera en usar el sistema ES-Alert ante la primera alerta roja por precipitaciones por la dana de septiembre de 2023.

Novillo ha recordado que en aquél entonces tacharon de "alarmista" a la Comunidad de Madrid "los mismos que luego acusaron a (el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos) Mazón de no usarlo". "Se nos digo que dónde íbamos. Evidentemente no es una ciencia exacta y no cayó esa alerta roja en Madrid, pero sí en el sureste", ha dicho.

A FAVOR DE LAS ZBE

Por otro lado, sobre la contaminación y el cambio climático, Novillo se ha manifestado a favor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) siempre y cuando se fundamenten en "estudios serios" y no por "imposición" de una ley estatal "sin ningún tipo de rigor" y que no tenga en cuenta las condiciones propias de cada municipio.

El consejero ha abogado por "acudir a los datos objetivos" y analizar qué ciudades tienen unos indicadores más altos de contaminación, bien sea por su orografía, su configuración urbanística o el propio uso social de la ciudad, independientemente de si tiene más o menos de 50.000 habitantes.

"Al final los que nos van marcando los técnicos es cómo aplicamos las políticas. Es como yo entiendo la gestión pública, no por coger una idea y empeñarte en eso, sino porque realmente el sentido común, y sobre todo la ciencia, te van marcando el camino", ha remachado.

CIERRE DE PARQUES: "EL AYUNTAMIENTO VA POR BUEN CAMINO"

Novillo ha abordado también la situación en torno al cierre de los parques en olas de calor, una medida que genera polémica en la capital por la clausura del Retiro y otros grandes parques, pero ante la que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando.

A su entender, "hay que hacer un esfuerzo" para equilibrar la seguridad de las personas con el disfrute de grandes parques en los que el arbolado "sufre mucho" con episodios de altas temperaturas y que, en última instancia, pueden suponer un riesgo para las personas.

"Es complicado gestionar esto y ver por dónde pones ese límite, pero entiendo que van por buen camino, en este caso el Ayuntamiento, donde muchas veces se critica, pero (Madrid) es una de las ciudades con más densidad arbolada de Europa", ha zanjado.