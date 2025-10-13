La construcción registra once fallecidos en accidente laboral en septiembre, el doble que en 2024

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid dejó en septiembre 11 personas fallecidas, de las cuales 8 estuvieron vinculadas al tráfico, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO) Madrid, que alerta de que la movilidad laboral se ha convertido en uno de los principales vectores de mortalidad en la región.

El sindicato ha señalado que la construcción, que representa alrededor del ocho por ciento de la población ocupada, concentra una parte desproporcionada de las muertes laborales en jornada. En el acumulado de enero a septiembre, el número de fallecimientos en jornada en este sector se ha duplicado respecto al mismo periodo de 2024.

Para CCOO Madrid, esta situación responde a "una realidad estructural de precariedad, subcontratación en cadena, movilidad constante y jornadas extenuantes" que incrementan la exposición a riesgos graves y mortales, según ha explicado en un comunicado.

El sindicato ha destacado además que varias de las muertes registradas en septiembre se produjeron en accidentes de tráfico fuera de la Comunidad de Madrid, como en Guadalajara y Toledo, lo que, a su juicio, "evidencia la ausencia de planificación preventiva en la movilidad laboral".

A ello se suma el derrumbe del edificio en obras de la calle de las Hileras, en el centro de la capital, que dejó cuatro trabajadores fallecidos la semana pasada y que, según el sindicato, "vuelve a poner en evidencia los fallos estructurales en la planificación preventiva de la construcción".

En total, los cuatro accidentes mortales 'in itinere' y los otros cuatro ocurridos en jornada vinculados al tráfico suponen que el 73 por ciento de las muertes laborales del mes tuvieron su origen en la movilidad laboral, una "tendencia sostenida", según CCOO.

"Desplazarse para trabajar también es trabajar. Y esos desplazamientos deben evaluarse, planificarse y prevenirse como cualquier otro riesgo laboral", han subrayado desde la organzación sindical.

Durante septiembre se registraron además más de medio centenar de accidentes graves en la región. "Entre un accidente grave y uno mortal hay, en muchos casos, una línea finísima e imprevisible. Cada accidente grave debería activar todas las alarmas", advierte el sindicato.

CCOO Madrid ha aprovechado la ocasión para reclamar la implantación obligatoria y efectiva de planes de movilidad laboral segura en todas las empresas, especialmente en la construcción, y ha exigido evaluar el riesgo vial como parte integral de la prevención de riesgos laborales, además de limitar las jornadas extenuantes, reducir desplazamientos innecesarios y reforzar la Inspección de Trabajo.

El sindicato ha concluido afirmando que esto "no son cifras, son vidas" y considera que ocho de las once muertes laborales de septiembre estén vinculadas al tráfico representa "un fracaso preventivo" y que el hecho de que la construcción duplique sus muertes en jornada respecto a 2024, "es una alerta roja".