El consumo de tabaco cae a mínimos históricos entre los menores: un 2,5% de jóvenes de 15 y 16 años fuma a diario

Jornada sin humo en el Hospital de La Princesa - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo de tabaco en la Comunidad de Madrid sigue una evolución descendente en los últimos años, con un mínimo histórico entre adolescentes de 15 y 16 años, franja en la que solo un 2,5% dice fumar a diario.

Así lo ha destacado la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez, en la inauguración de la I Jornada de Espacios sin Humo celebrada en el Hospital público de La Princesa.

Según ha detallado Gutiérrez, el porcentaje de personas adultas fumadoras se sitúa en el 17,2 %, con cifras especialmente bajas en los grupos de mayor edad, mientras que los avances en los jóvenes son aún más significativos, con tan solo un 2,5% entre los menores de 15 y 16 años que fuma a diario, en mínimos históricos.

En la jornada, la Comunidad de Madrid ha reconocido a once centros que pertenecen a la Red de Hospitales sin Humo: 12 de Octubre, Guadarrama, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Fuenlabrada, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Cristina de Parla, Rey Juan Carlos de Móstoles, Gómez Ulla y HM Sanchinarro.