Contable de la concesionaria del golf del Canal sabía del nexo con la familia González pero se actuó con “corrección"

El socio y encargado de las cuentas entre 2007 y 2010 de la empresa Tecnoconcret, la primera adjudicataria por cinco años de la gestión del campo de golf de Chamberí, Fernando Manuel Serrano Fuentes, ha reconocido este viernes que conocía los vínculos familiares de la empresa con la familia de Ignacio González, aunque ha apuntado que siempre actuaron con "corrección fiscal, contable y administrativa".

Serrano Fuentes ha señalado esta mañana en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política que se acogía a su derecho a declarar y no iba a seguir la dinámica de preguntas y respuestas. "Yo ahora estoy como investigado en una causa enorme que por circunstancia se me imputan unos hechos gravísimos. Estoy en la causa en la que tampoco me han explicado qué es lo que a mí se me imputa, una imputación global enorme", se ha quejado.

"He declarado en la Audiencia Nacional y en la Guardia Civil y aún no sé de que debo defenderme. Estoy con una cierta indefensión. No quiero derivar la causa contra mí a otro ámbito que no sea el estrictamente judicial. No voy a entrar en el sistema de preguntas porque no quiero perjudicarme en el curso de investigación", ha proseguido.

No obstante, el compareciente ha señalado que fue contratado por Tecnoconcret porque le captó un amigo, José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, ya que está casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. De esta manera, ha reconocido los vínculos familiares de la adjudicataria del campo de golf con la familia González, aunque ha apuntado que no conoció al expresidente, y a que a su hermano Pablo --que el juez relacionada también con esta empresa-- le conoció posteriormente.

Serrano Fuentes ha explicado que Tecnoconcret era en 2007 una especialista en instalaciones deportivas, especialmente en campos de golf y que "habían tenido bastante éxito en otros proyectos anteriores, estaban en proceso de construir un campo de golf y tenía la intención de construir más en España y en el extranjero".

"Era una empresa de buena tecnología y conocimientos y vi que era una empresa interesante. Entré y empecé a llevar la contabilidad. Yo me incorporo a algo que está en funcionamiento como jefe administrativo. Mi función era cobrar factura, llevar las facturas del banco. Mi labor era de contabilidad y gestión", ha manifestado.

Además, Serrano Fuentes ha indicado que le regalaron el 5 por ciento de participación de la empresa pero que no cobró nada por dicha participación porque "no salió ningún proyecto". Fue en 2010 cuando le despiden de la empresa y tiene que devolver dicha participación. "Se me indemniza y ahí termina mi relación con la empresa", ha indicado.

El exsocio de Tecnoconcret ha señalado que desconocía el contrato de gestión del campo de golf, pero que "implicaba una facturación recurrente". Dicho contrato terminó a los 5 años y no se renovó. En cuanto a la gestión de las instalaciones propiamente deportivas se encargaba Green Canal Golf, en la que Tecnoconcret tenía una pequeña parte "y no hubo nunca ningún beneficio por esta gestión".

"El campo tardó en abrir y yo no fui nunca al campo. Se compraron unas acciones y luego se vendieron con el mismo importe. Cero actividad en esto, ingresos ninguno", ha insistido durante su única inicial.

El compareciente también ha subrayado que durante el tiempo que trabajó Tecnoconcret, esta empresa "declaró todos sus impuestos, no hubo impagos Seguridad Social y no hubo problemas administrativos, legales, jurídicos y contables". "A mi modo de ver todo se ha hecho dentro de la corrección contable, fiscal y administrativa. Creo que Tecnoconcret no debería estar aquí metida y yo menos", ha dicho.

Después de las preguntas formuladas por los diputados de los grupos de la oposición, Serrano Fuentes solo ha querido concretar que "ha colaborado hasta donde ha podido" y lo seguirá haciendo en el ámbito judicial.