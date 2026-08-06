Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baño, la navegación y las actividades acuáticas continúan prohibidas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que afectó de lleno a esta zona y quemó 34.000 hectáreas.

Según han informado este jueves desde el Gobierno regional, se han limpieza 1.403 metros cúbicos de enseres y escombros retirados (equivalentes a 234 contenedores), 3.247 m3 de residuos vegetales retirados --lo que serían 541 contenedores--, hay 102 contenedores instalados en los municipios afectados, 118 cubos de basura repuestos y 20 máquinas y camiones trabajando.

Las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.905 atenciones (1093 de información y 455 asistencias psicológicas) y funcionan de 10 a 14:00 horas Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Zarzalejo, Robledo de Chavela y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Chapinería y El Escorial.

Además, se han ofrecido 286 atenciones psicológicas por parte del Summa 112 y en Atención Primaria desde el inicio de la emergencia. A ello se suma el asesoramiento de Empleabús, que está este jueves en Fresnedillas de la Oliva (hoy) y se trasladará a Villa del Prado (10 de agosto), Rozas de Puerto Real (11 de agosto), Zarzalejo (12 de agosto), Brunete (13 de agosto), Colmenar del Arroyo (18 de agosto), Robledo de Chavela (20 de agosto) y Navalagamella (25 de agosto).

Un total de 35 personas de incluyendo 11 menores y 9 animales de compañía en la actualidad están recibiendo alojamiento o manutención por no poder volver a sus viviendas. Asimismo, se han repartido 527.000 kilos de paja y forraje distribuidos para alimento de alimentos a agricultores y ganaderos.

El Servicio de Orientación Jurídica gratuito, en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha realizado 108 atenciones; mientras que el Servicio de Orientación Laboral gratuito, en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ha tenido 357 atenciones.

Un total de 1.800 personas han sido beneficiarias del servicio de refuerzo de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes con 50.000 horas adicionales de apoyo y acompañamiento.

Las carreteras se mantienen sin restricciones y continúa el servicio de vehículos compartidos con tarifas reducidas (a través de la app de Voltio). Las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 no hacen parada en el Pantano de San Juan ni en Playa del Alberche. Por último, se restablecerá a partir del 1 de septiembre el periodo de matriculación para FP y Escuelas Oficiales de Idiomas.