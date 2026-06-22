Controlado un incendio en una nave de repuestos de piscinas en San Fernando de Henares

Archivo - Personal de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Imagen de archivo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado un incendio industrial, sin heridos, declarado en la noche de este domingo en una nave de repuestos de fontanería y piscinas ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El suceso ha sido declarado en una nave ubicada en el número 12 de la Avenida de Castilla sobre las 23.30 horas, momento en el cual, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, un fuego generalizado "rompió por cubierta" haciendo arder "todo tipo de productos de piscina", incluido el cloro.

En él han intervenido hasta 14 dotaciones de bomberos de la comunidad madrileña, las cuales han evitado la propagación del fuego a las naves aledañas.

Finalmente, ha sido a las 3.30 horas cuando el incendio ha sido dado por controlado, según ha precisado el cuerpo de Bomberos madrileño, agregando que la columna de humo se ha disipado sin ningún tipo de problema.