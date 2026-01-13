Convocada una concentración en San Fernando de Henares ante la presencia de dos presuntos pedófilos en la localidad

Archivo - Policía Local de San Fernando de Henares, Madrid, el 24 de junio de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES - Archivo

La Plaza de España de San Fernando de Henares acogerá el próximo día 25 una concentración ante el Ayuntamiento tras la alerta generada en la localidad por la presencia de dos hermanos venezolanos con antecedentes de pedofilia.

En carteles difundidos en redes sociales en los que no se identifica a los organizadores, se llama a acudir el domingo 25 a partir de las 11.00 horas a la Plaza de España, frente a la Casa Consistorial.

En los últimos días han circulado por redes sociales mensajes de alerta ante la presencia en el municipio de dos hermanos venezolanos "prófugos en España", sobre los que el Ministerio Público de Venezuela ha solicitado su extradición, y con antecedentes por pedofilia en su país, según reza en los mismos.

En estos mensajes se las acusa además de haber realizado fotografías a menores de la localidad y se facilitan datos sobre su residencia actual, "al final de Somorrostro". Asimismo, se llama a actuar con precaución y se insta a denunciar.

Con la concentración convocada el próximo día 25, según los carteles de la misma difundidos, se piden soluciones "ya" ante esta situación. "Basta ya! No más acoso a nuestros hijos. ¡Dejen de fotografiar y exponer a nuestros menores", se señala en el mismo.

En un comunicado publicado este domingo, el Ayuntamiento ha subrayado que se ha dado traslado de dichas publicaciones a las Fuerzas de seguridad para su investigación. Asimismo, desde el Gobierno municipal han manifestado su confianza en el trabajo conjunto tanto de la Policía Local como Nacional y ha solicitado que se las deje trabajar.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han apuntado que a día de hoy no hay constancia de la comisión de ningún delito por parte de estas personas ni consta ninguna reclamación judicial para actuar contra ellos. Por lo tanto, apuntaron que no puede llevarse a cabo ninguna actuación policial contra estos hermanos, más allá de reforzar la prevención y vigilancia para garantizar la seguridad.