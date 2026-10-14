Convocan una concentración frente a Teatros del Canal por la programación de una obra "financiada" por Israel

Convocan una concentración frente a Teatros del Canal por la programación de una obra subvencionada por Israel - BDS MADRID

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes colectivos propalestinos han convocado una concentración este jueves, a las 19 horas, frente a Teatros del Canal para protestar por la programación de una obra "financiada" por Israel, en concreto, de la Batsheva Dance Company.

Los mismos piden un "boicot" a la compañía de danza subvencionada por "el estado genocida de Israel" y hacen un llamamiento a acabar con el 'artwashing', el blanqueamiento de diferentes comportamientos a través del arte.

En concreto, esta compañía de danza israelí actuará desde el jueves hasta el sábado en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal con su obra 'Sadeh21', de Ohad Naharin, una de las obras más comentadas y destacadas del repertorio de la Batsheva Dance Company.

A esta crítica se ha unido el coreógrafo y bailarín Nacho Duato quien a través de sus redes sociales ha censurado que la Comunidad invite a "una compañía subvencionada por el Estado de Israel" que utiliza su obra para "blanquear el genocidio".

"Ellos vienen a bailar mientras su Gobierno mata a los niños en Palestina. Me parece de una hipocresía increíble", ha expresado, a la vez que ha subrayado que en Francia se han suspendido las obras de esta compañía. "Hay que conseguir que se anulen esas actuaciones", ha señalado.

El director de Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha defendido que Batsheva es "una de las grandes compañías programadas por Teatros del Canal para esta temporada" y que todas tienen "un denominador común, que es la excelencia, la calidad y su importancia y referencia en el panorama coreográfico internacional", según ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha defendido que desde la institución cultural apoyan "a libertad de creación y de expresión" y, por lo tanto, cree que el arte o la cultura "debe estar por encima de los conflictos y de las fronteras".