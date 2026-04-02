Una de las copias mejor conservadas de la Sábana Santa de Turín, expuesta en Torres de la Alameda en Semana Santa

Archivo - Torres de la Alameda expone estos días una de las copias mejor conservadas de la Sábana Santa de Turín - PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE TORRES DE LA ALAMEDA

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torres de la Alameda expone un año más una reliquia de valor incalculable: una del medio centenar de copias de la Sábana Santa de Turín, que posee el municipio desde hace casi 400 años, muy vinculada a la Semana Santa y a la Pasión del Señor y realizada por la Casa de Saboya.

Se trata de una copia de la Sábana Santa de Turín que estuvo en contacto con la original y que se guarda en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Se expone en la ermita de la Soledad este Jueves, Viernes y Sábado Santo. En estos tres días del año se puede venerar esta copia, cuya llegada al municipio es todo un misterio.

No existen datos contrastatos sobre el modo en que la Sábana llegó a Torres de la Alameda. Pese a ello, la tradición dice que llega "hasta la Iglesia como regalo de la Familia Real" y desde entonces ha sido propiedad eclesiástica.

"No podemos asegurar cómo llega la copia de la Sábana Santa. Hay teorías. Una de ellas, de las más extendidas, es que un confesor de la reina la recibe como un regalo y la lleva a su pueblo antes de volver a su convento en Cuenca. En el camino hacia allá la deja y desde entonces está allí. Es la teoría más extendida, aunque de momento no es demostrable", ha explicado Andrés Figueroa Seco, feligrés de la parroquia de Torres de la Alameda y conocedor de la historia de esta reliquia, según informa la Diócesis de Alcalá.

Esta teoría tiene su origen en el siglo XVII. Figueroa destaca que la copia es de 1620 y está certificada. Hay muchas copias que tienen escrito el texto de cuándo se pone en contacto con la Sábana Santa de Turín, y esta es una de ellas.

Además, es particular porque es un texto que está en castellano y la fecha en que se pone en contacto es el 3 de mayo de 1620, que era en torno a la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz.

UN CENTENAR DE COPIAS

Se estima que en todo el mundo hay un centenar de copias y la de Torres de la Alameda es la única que hay en la Diócesis de Alcalá. "La de Torres de la Alameda es una de las copias más fieles que hay. Muy parecida tanto en el aspecto, en la tela, la realización, pero no es exactamente igual. Es una copia que hace un pintor a mano alzada al lado de la Sábana Santa", ha afirmado Figueroa.

Esta importante reliquia llegó incluso a salir en procesión hace años pero hoy por hoy el estado de la tela de 400 años no lo permite, si bien todos los años 300 o 400 personas van a venerar la tela.

Esta veneración se podrá realizar este año 2026 los días 2, 3 y 4 de abril de 11 a 13.30 horas. "Para mí es algo muy especial. Cuando hace en torno a veinte años el párroco me pide que empecemos a organizar una exposición de la Sábana Santa. Yo no tenía ni idea. Era algo para mí totalmente desconocido. No conocía ni la copia ni la Sábana Santa. Es algo que yo empecé a estudiar. Es algo que a mí me impresiona. Y poder tener esa reliquia en las manos, tener también la responsabilidad de cuidar de ella, es algo que impresiona mucho", ha explicado el feligrés.