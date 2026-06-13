Del Corpus a La Casita en Metro: 181.000 pagos con tarjeta en diez días con récord el domingo 7 con el Papa y Bad Bunny

Pago con tarjeta bancaria en Metro de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pago con tarjeta bancaria en el Metro de Madrid se ha estrenado con una buena acogida por parte de madrileños y turistas, con 118.000 operaciones en los diez primeros días de funcionamiento y récord de uso del pasado domingo día 7, coincidiendo con la misa del Corpus Christi oficiada por el Papa León XIV en la capital y la gira de Bad Bunny.

El pago directo en los tornos con tarjetas bancarias de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, está habilitado en todas las estaciones de la red del suburbano (303) desde el pasado 1 de junio.

De esta forma, desde ese día madrileños y visitantes han podido pagar directamente con tarjeta bancaria en los tornos de las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital, sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP), para la compra de billetes sencillos, con un coste de 1,5 euros.

Un avance tecnológico que se ha puesto en marcha en una primera fase coincidiendo con varios eventos con gran afluencia de público como la visita del Pontífice a la capital, que se ha prolongado durante cuatro días, la gira de diez conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, la Feria del Libro en El Retiro o las elecciones para la Presidencia del Real Madrid.

Con la mirada puesta en Madrid por la presencia de León XIV en la capital --tras una espera de 15 años sin que un Papa visitara la ciudad--, las calles se llenaron de madrileños y turistas que no quisieron perderse esta oportunidad histórica. Cuatro días en los que se registraron 5,6 millones de viajes en Metro, con 97.204 validaciones en esas jornadas con el recién estrenado pago directo con tarjeta bancaria.

El récord con este método de pago se alcanzó el domingo 7 de junio, con 36.448 operaciones, coincidiendo con la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en Cibeles y el discurso del Papa ante representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena y el sexto concierto de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Desde su puesta en funcionamiento, el porcentaje de uso de este método de pago respecto a la convencional Tarjeta de Transporte Público (TTP) ha ido creciendo de forma continuada. Estos eventos, que han llenado las calles de Madrid y han atraído a miles de visitantes y turistas, han contribuido a que casi se llegue al 50% de los registros totales.

Por franjas horarias, el récord se produjo el sábado día 6, al termino del concierto de Bad Bunny, con 5.271 entradas de 23 a medianoche. En el caso del domingo, coincidiendo con la ida y al término de la misa del Papa, junto con la salida del estadio por el concierto, las validaciones con tarjeta bancaria superaron incluso las que hubo con la TTP en el global de la red. El pico más alto se registró de 12 a 13 horas, con 4.526 entradas.

Por estaciones, Sol encabeza la lista con más de 10.000 registros, seguida por Estadio Metropolitano y estaciones muy influenciadas por la visita del Papa como Nuevos Ministerios, Gran Vía o Atocha. En el 'top 20' también se cuela la estación del aeropuerto, donde presuponemos que según se vayan reduciendo los eventos ganará posiciones.

En alguna de ellas, como Estadio Metropolitano, la más cercana al Riyadh Air Metropolitano, se han superado incluso las validaciones con tarjeta bancaria a las realizadas con la TTP.

CERCA DE 210.000 BENEFICIADOS CADA DÍA

Este nuevo sistema, en el que la Comunidad ha invertido más de 6,6 millones de euros, supone un avance para las alrededor de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo plenamente compatible con el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Todas las estaciones incorporan estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

Estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

MODERNIZACIÓN EN FORMAS DE PAGO

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al despliegue de estos pagos ya existente en los autobuses de la capital y los autobuses interurbanos.

Igualmente, se añade a otras de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que próximamente llegará también a iPhone.

En 2027 además está prevista la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.