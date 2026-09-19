El Corral de Comedias de Alcalá acoge 'Los tiempos que vivimos', un viaje teatral y musical por la obra de Brecht - CORRAL DE LAS COMEDIAS

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares acogerá los próximos 25 y 26 de septiembre 'Los tiempos que vivimos', un espectáculo teatral y musical que recupera textos de Bertolt Brecht y música original de Kurt Weill para reivindicar la vigencia de sus mensajes en la actualidad.

La propuesta, dirigida por Juan Carlos Talavera e interpretada por Rita Barber y Germán Barrio al piano, combina palabra poética, texto dramático y música en un montaje de una hora y media que plantea una reflexión sobre los cambios de época y la necesidad de afrontar nuevos tiempos.

La obra sitúa al público en un antiguo local, entre tugurio y cabaret, donde aparece Bertha Wolf, una supuesta actriz y cantante que se enfrenta al cierre del establecimiento al que ha quedado condenado por "los tiempos". A su lado se encuentra un misterioso portero que toca el piano después de haber aprendido observando a otros.

La historia parte así de la necesidad de abandonar ese lugar, pero también de la resistencia a marcharse. "Quedarse, retrasar la marcha, es un desafío", explica Talavera sobre una propuesta que utiliza el universo de Brecht para abordar cuestiones que mantienen su vigencia en el presente.

El montaje cuenta con dramaturgia y dirección de Talavera, mientras que el elenco está formado por Rita Barber y Germán Barrio, al piano. El diseño de iluminación corre a cargo de Lía Alves, la asesoría de movimiento es de José Luis Sendarrubias y el apartado técnico de sonido y luces corresponde a Carlos Mora. La producción es de Rita Barber.

Las funciones tendrán lugar viernes 25 y sábado 26 de septiembre a las 19.30 horas en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Además, el viernes 25, tras la representación, el equipo artístico mantendrá un encuentro con el público.