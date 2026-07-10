El Corral de Comedias de Alcalá da un avance de la temporada 2026-27 marcada por Cervantes, Bertolt Brecht y Dario Fo

El Corral de Comedias de Alcalá da un avance de la temporada 2026-27 - CORRAL DE LAS COMEDIAS

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha presentado un adelanto de la programación de la temporada 2026-27, que arrancará en septiembre con cuatro espectáculos que conectan el legado del Siglo de Oro con la dramaturgia y la narrativa del siglo XX a través de autores como Bertolt Brecht y Dario Fo.

Bajo el lema 'La herencia que nos impulsa', la programación comenzará los días 18 y 19 de septiembre con 'Errantes', espectáculo revelación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2025, firmado por la compañía Scándere. Escrita por Laura Garmo y Nacho León, la obra rinde homenaje a las compañías ambulantes del Siglo de Oro y forma parte de una trilogía iniciada con 'El arte de ser comediante', estrenada en 2024 dentro del proyecto Plataforma Corral de Almagro.

Dirigida por Laura Ferrer, que también participa como actriz, la propuesta combina comedia, música en directo e interacción con el público para inaugurar la nueva temporada, destaca el teatro alcalaíno en un comunicado.

En octubre regresará 'La gitanilla', adaptación teatral de la primera de las 'Novelas ejemplares' de Miguel de Cervantes, tras la acogida obtenida durante la pasada temporada. El montaje, dirigido por la uruguaya Mariana Wainstein y con adaptación de texto de Álvaro Malmierca, podrá verse del 9 al 18 de octubre, coincidiendo con la Semana Cervantina de Alcalá de Henares. Como novedad, el elenco incorporará esta temporada al actor Georbis Martínez, que ya participó anteriormente en 'Enmudecer con hablar'.

Estas primeras pinceladas de la programación incluyen además dos propuestas dedicadas al teatro del siglo XX. Por un lado, 'Los tiempos que vivimos', basada en textos de Bertolt Brecht y con música de Kurt Weill, propone un recorrido teatral y musical por la obra del dramaturgo alemán.

Bajo la dirección de Juan Carlos Talavera, el montaje combina palabra poética, texto dramático y música para reivindicar la vigencia de los planteamientos de Brecht. La actriz y cantante Rita Barber y el pianista Germán Barrio serán los encargados de interpretar las composiciones de Weill asociadas al universo teatral del autor.

Por otro lado, 'Prometeo, bufón y mártir' rendirá homenaje a Dario Fo con motivo del centenario de su nacimiento. Dirigida por Marco Zoppello, la producción recupera el espíritu satírico, popular y comprometido del Premio Nobel de Literatura a través de una reinterpretación del mito de Prometeo.

Según destaca la compañía, el montaje se inspira en la tradición mímica, la 'Commedia dell'Arte' y la bufonada para reflexionar sobre la actualidad y convertir el escenario en un espacio de resistencia. Alberto Castrillo-Ferrer protagonizará esta fábula sobre la historia de la humanidad, que podrá verse los días 2 y 3 de octubre.