El Corral de Comedias de Alcalá de Henares presenta 36 espectáculos para celebrar sus 425 años de historia

Archivo - El Corral de las Comedias de Alcalá de Henares - PACO MANZANO - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha presentado este miércoles su temporada 2026-2027, una programación compuesta por 36 espectáculos y más de 160 veladas con la que celebrará sus 425 años de historia bajo el lema 'La herencia que nos impulsa'.

Más de 180 artistas de nueve países y nueve comunidades autónomas pasarán por el escenario alcalaíno. El cartel incluye seis estrenos absolutos, tres estrenos en España y cinco espectáculos que podrán verse por primera vez en la región.

El director artístico del Teatro de La Abadía y del Corral de Alcalá, Juan Mayorga, ha presentado la temporada junto al director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos, y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

"Es un gran honor y una responsabilidad enorme trabajar en un lugar tan bello, tan antiguo y siempre tan nuevo", ha asegurado Mayorga, quien ha reivindicado el recinto como un teatro del siglo XVII plenamente abierto a los lenguajes del siglo XXI.

El director general Manuel Lagos ha afirmado que el 425º aniversario demuestra que "la mejor forma de preservar el patrimonio es mantenerlo vivo, abierto a los artistas, a los públicos y a las nuevas miradas".

Por su parte, la alcaldesa, Judith Piquet, ha definido el Corral como "una pequeña joya" y uno de los corazones culturales de la ciudad. A su juicio, asistir a una función en este espacio supone realizar "un verdadero viaje en el tiempo". "Esa herencia nos lleva impulsando 425 años", ha concluido Piquet en alusión al lema de la temporada.

La nueva programación llega después de una temporada en la que el Corral superó el 80% de ocupación y recibió a más de 35.000 visitantes. Unas cifras que, según el director artístico, obligan a seguir construyendo una oferta "diversa" y con la excelencia como criterio "irrenunciable".

APERTURA CON LOS CÓMICOS DE LA LEGUA

El telón se levantará los días 18 y 19 de septiembre con 'Errantes', uno de los espectáculos revelación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro de 2025. Con texto de Laura Garmo y Nacho León y dirección de Laura Ferrer, la obra sigue las andanzas de una compañía de cómicos de la legua.

El Siglo de Oro será uno de los ejes de la programación. Del 9 al 18 de octubre regresará 'La gitanilla', producción propia del Corral basada en la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, con adaptación de Álvaro Ángel Malmierca y dirección de Mariana Wainstein. El montaje, que podrá verse durante la Semana Cervantina, plantea una reflexión sobre el amor, la identidad y la convivencia entre culturas.

La principal producción propia de la temporada será 'Amor es más laberinto', de Sor Juana Inés de la Cruz y fray Juan de Guevara, programada del 16 de abril al 2 de mayo. Con versión y dirección de Abel González Melo, se trata de una coproducción internacional del Teatro de La Abadía y varias instituciones mexicanas, interpretada por un elenco de artistas españoles y mexicanos.

El espectáculo, estrenado en la última edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá, combina mitología y comedia de capa y espada y enlaza las tradiciones teatrales de España y México. La propuesta celebra además los 375 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz y el 25º aniversario del festival alcalaíno.

En este bloque se integrarán también 'Cenizas de Fénix', de Daniel Migueláñez, sobre los últimos años de Lope de Vega y su relación con su hija Sor Marcela de San Félix, y 'Antona García', de Tirso de Molina, recuperada por la compañía A Bocajarro con versión y dirección de Laura Garmo y Nacho León.

DE BRECHT Y DARIO FO A SHAKESPEARE

La programación ofrecerá igualmente una revisión contemporánea de autores y figuras fundamentales de la cultura europea. 'Los tiempos que vivimos', con dramaturgia y dirección de Juan Carlos Talavera, recuperará el repertorio de Bertolt Brecht y las composiciones de Kurt Weill en el 70º aniversario de la muerte del autor alemán.

'Prometeo, bufón y mártir', con texto y dirección de Marco Zoppello, rendirá homenaje a Dario Fo en el centenario de su nacimiento y recuperará la risa y la sátira como herramientas de resistencia frente al poder.

Uno de los títulos más reconocidos será 'Casting Lear', la creación en la que Andrea Jiménez intenta reconciliarse con su padre a través del 'Rey Lear' de Shakespeare. Codirigida por Jiménez y Ursula Martínez, la obra se reinventa en cada función con un intérprete distinto y obtuvo en 2025 los premios Max al mejor espectáculo de teatro y a la mejor adaptación.

Entre las propuestas que conectan memoria e historia se encuentran 'El Borbón rojo. La larga jornada del Conde de Barcelona', de Ignacio Amestoy y dirección de Ainhoaa Amestoy; 'Paralelo 38', una comedia sobre las contradicciones y atrocidades de las decisiones geopolíticas; y 'Crónica de un mal español', en la que Jorge García-Berlanga revisa la biografía, las obsesiones y el universo creativo de su abuelo, Luis García Berlanga.

También llegará 'El pecado mortal de madame Campoamor', espectáculo de Mario Hernández que reconstruye la lucha política de Clara Campoamor por el sufragio femenino y sus enfrentamientos parlamentarios con Victoria Kent.

HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27

El centenario de la Generación del 27 tendrá una presencia destacada con tres espectáculos y un nuevo espacio de creación escénica en el ático del Corral dedicado a Luis de Góngora. La iniciativa coincidirá con los cuatro siglos de la muerte del poeta y buscará recuperar también su faceta menos conocida como dramaturgo.

El primero de los montajes será '27: canto y palabra', con idea y música de Elena Aranoa y dirección de Jorge Padín. La propuesta reúne textos de Federico García Lorca, María Teresa León, Rafael Alberti y Carmen Conde desde una mirada contemporánea.

'Cuadernos de la niña escondida', de Marifé Santiago y con dramaturgia y dirección de Rey Montesinos, recuperará el legado de creadoras y pensadoras como Clara Campoamor, María Zambrano, Maruja Mallo, Concha Méndez, María Lejárraga, María Teresa León y María Moliner.

El homenaje pondrá el broche los días 28 y 29 de mayo con 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, en una versión dirigida por Irina Kouberskaya con Teatro Tribueñe.

NUEVAS DRAMATURGIAS Y PUENTE CON HISPANOAMÉRICA

Las nuevas dramaturgias tendrán otro de sus principales exponentes en 'Mantener fuera del alcance de los niños', de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

'Taxidermia de una alondra', de Iván López-Ortega, Premio Max 2026 a la mejor autoría revelación, se preguntará cuándo una historia deja de doler y puede convertirse en material escénico. A este bloque se sumarán 'Lo cuento o no lo cuento', de Lucía Miranda; 'Dysphoria', de María Goiricelaya; y el estreno absoluto de 'Vorágine 123 321', de Alberto de Casso Basterrechea.

En el diálogo con Hispanoamérica, destaca el proyecto documental peruano 'Ugaz', de Vera Castaño y Rocío Limo; 'Elektra. Bizarra y doméstica opereta para cocina', de la uruguaya Lucía Trentini; y 'Cántame sobre el amor... y otras torturas', de la venezolana Jackie Briceño.

También 'Jolgorio mexicano', una celebración teatral y musical del folclore de México; y 'La historia del zoo', de Edward Albee, a cargo de la compañía estadounidense Arca Images y el director cubano Carlos Celdrán.

La música y la danza tendrán presencia con 'American Pie. Concierto teatralizado', el tradicional Concierto de Adviento de la Orquesta Ciudad de Alcalá, 'Zambomba flamenca', 'Candela', de Rocío Pozo, y 'Beethoven', de Xavier Albertí, que explorará la huella del compositor en el bicentenario de su muerte.