Cortada la C-5 durante unos 45 minutos entre San José de Valderas y Móstoles por una fuga de gas en Las Retamas

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) ha tenido que ser cortada este lunes durante unos 45 minutos entre las estaciones de San José de Valderas y Móstoles debido a una fuga de gas en una tubería ajena a la explotación ferroviaria en la estación de Las Retamas.

En concreto, la interrupción de la circulación de trenes se ha producido desde las 13 horas por petición de los Bomberos, han indicado a Europa Press fuentes de Adif y de Renfe.

Como consecuencia de ello, ha quedado suspendido el servicio en las estaciones de San José de Valderas, Alcorcón, Las Retamas y Móstoles de manera preventiva y para permitir trabajar a los equipos de emergencias.

De esta forma, los trenes únicamente circulaban entre San José de Valderas y Humanes y entre Móstoles-El Soto y Móstoles. En este caso, también han sufrido demoras, detenciones o modificaciones de recorrido habitual.

De manera preventiva, las estaciones de Alcorcón, Las Retamas y Móstoles han quedado clausuradas. Desde Renfe se ha recomendado a los viajeros con origen Villaverde Alto, y destino Atocha, tomar trenes de línea C-4, si bien los trenes de línea C-5 continúan realizando su itinerario habitual en este tramo.

Finalmente, la circulación ha quedado restablecida sobre las 13.45 horas y los trenes han ido recuperando paulatinamente su frecuencia habitual de paso.