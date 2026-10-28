Cortado el acceso a Atocha por Méndez Álvaro, que queda reservado a familiares de víctimas del accidente

Acceso a la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes por la calle Mendez Álvaro - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha cortado el acceso a la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes por la calle Méndez Álvaro, una entrada que queda reservada para el acceso de familiares de víctimas del accidente de ferroviario de Urda, en Toledo.

La dirección de respuesta a la emergencia ha dispuesto en el interior de la estación un punto de apoyo psicológico y atención a los familiares de las víctimas del accidente, ocurrido esta mañana en Urda tras la colisión de dos trenes procedentes de Madrid.

Decenas de usuarios de la red de transportes, así como trabajadores de la estación han tratado de acceder a lo largo de la mañana por esta puerta, que queda reservada para la llegada de familiares, así como tránsito del personal de emergencias en la zona.

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda se ha elevado a 64, por el momento, y a 80 heridos, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional. La cifra de víctimas ha aumentado una vez que los servicios de emergencia en la zona han accedido a los vagones del tren Iryo.