Cortados por nieve y viento el acceso por la M-601 a los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera y Navafría

Archivo - Foto de archivo de un atasco de coches en los accesos al Puerto de Navacerrada. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha cortado este domingo el acceso por la carretera M-601 a los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera y Navafría a causa del temporal, que ha provocado un aviso amarillo por nieve hasta las 10 horas y por fuertes rachas de viento hasta las 12 horas.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, se requiere el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los cuatro puertos y se ruega máxima precaución en el resto, evitando desplazamientos innecesarios.

Además, se ha desplegado un dispositivo de Protección Civil para servir de apoyo a la Guardia Civil en posibles casos de resbalones, incidencias con vehículos u otros daños causados por la nieve y el viento.