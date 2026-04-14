Cortes de agua en Alcalá por una avería en la red de suministro: el Ayuntamiento recomienda tener una pequeña reserva

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín. - MANCOMUNIDAD

MADRID/GUADALAJARA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado este martes de cortes de suministro de agua en la localidad por una avería en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), entidad encargada del suministro a la ciudad, y ha aconsejado a los vecinos disponer de una pequeña reserva de agua para consumo básico.

En un comunicado, el Consistorio alcalaíno ha recalcado que se trata de una incidencia "por causas ajenas al servicio municipal" por la que el suministro de agua "podría verse afectado en las próximas horas".

Desde la Mancomunidad han explicado que la incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares (Guadalajara), a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar, en la misma provincial, y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes.

Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios. En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela.

El Ayuntamiento de Alcalá ha indicado que, según la información que les han trasladado, tras la retirada de los elementos de fijación el agua ha continuado saliendo de forma constante, lo que está dificultando significativamente tanto la extracción de la pieza dañada como la instalación de la nueva válvula.

"Esta circunstancia técnica está complicando los trabajos previstos y está obligando a prolongar la intervención más allá de lo inicialmente estimado", según el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa Judith Piquet (PP). Debido a ello, el Ayuntamiento alcalaíno ha advertido que podrían producirse bajadas de presión o interrupciones puntuales del suministro, en función de la evolución de los trabajos y del nivel de los depósitos.

Desde el Consistorio han recomendado a los vecinos disponer de una pequeña reserva de agua para consumo básico, hacer un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios y priorizar el uso doméstico esencial.

Por su parte, mantienen un "contacto permanente" con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y trasladarán cualquier novedad a través de los canales oficiales.

Desde la citada Mancomunidad, por su parte, han apuntado que la avería que se registró este lunes ha quedado completamente reparada, iniciándose ya la recuperación progresiva del servicio.

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir con éxito la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por la concatenación de varias averías en distintos puntos de la red, ha indicado en un comunicado.

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha destacado el "esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red".

En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión. Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido a lo largo de la mañana, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

Durante la incidencia, la MAS había coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales. La Mancomunidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía ante esta situación excepcional y continuará informando de cualquier novedad relevante.