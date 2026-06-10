Cortes nocturnos en la C-3 de Cercanías durante los próximos tres fines de semana entre Getafe Industrial y Valdemoro

Archivo - Estación de Cercanías de Pinto - AYUNTAMIENTO DE PINTO - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Línea C-3 de la red de Cercanías de Madrid (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) sufrirá afecciones en su servicio habitual durante los tres próximos fines de semana, con cortes entre Getafe Industrial y Valdemoro y el cierre de la estación de Parla los sábados y domingos a partir de las 23.00 horas.

En concreto, estas modificaciones se producirán los 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio y supondrán que desde las 23.00 horas de los sábados y domingos y hasta la finalización del servicio los trenes no circularán entre las estaciones de Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro.

De esta forma, los trenes procedentes de Aranjuez iniciarán y finalizarán su servicio en Valdemoro, mientras que los procedentes de Madrid lo harán en Getafe Industrial. Además, la estación de Pinto permanecerá cerrada en horario nocturno, por lo que los últimos trenes del día no podrán parar ni circular por ella.

Renfe ha dispuesto un servicio alternativo de transporte en autobús en ambos sentidos, debidamente señalizado, entre estas tres estaciones. Para más información, se ha ampliado el personal en las estaciones afectadas y se recomienda la consulta de fuentes oficiales a través de www.renfe.com o en 'X' @CercaniasMadrid.

Unas afecciones que se producen en el marco de las obras de mejora que va a realizar Adif en estos periodos nocturnos, trabajos que se van a centrar en la catenaria (línea aérea de contacto) de la estación de Pinto, instalando nuevos elementos que incrementarán la fiabilidad de las instalaciones y facilitarán su mantenimiento.