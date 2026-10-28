Cortes de tráfico este miércoles en Madrid por la llegada de cerca de 500 tractores y miles de agricultores

Archivo - Manifestantes se concentran con tractores en el Paseo del Prado, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid sufrirá cortes de tráfico en sus calles por la llegada de 500 tractores, acompañados por miles de agricultores y ganaderos procedentes de toda España, para participar en una manifestación para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo.

Convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, los tractores entrarán desde distintos puntos de la región hasta llegar a Atocha para llevar sus reivindicaciones frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La marcha provocará importantes afecciones a la movilidad desde primera hora de la mañana debido a los distintos recorridos de los tractores, que entrarán y saldrán de la capital por las principales autovías. Se prevé la llegada de 500 tractores desde las 6.30 hasta las 18 horas, y se calcula que accederán a la capital a partir de las 8.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las diferentes columnas confluirán a las 11 horas en la Plaza de Colón y, desde allí, se dirigirán a Atocha, en torno a las 13 horas, para manifestarse frente al Ministerio en una protesta que está autorizada hasta las 18 horas.

RECORRIDO DE LA MARCHA

La primera columna, procedente de Torrejón de la Calzada, entrará por Vía Lusitana y continuará por Plaza Elíptica, calle Marcelo Usera, calle Vado de Santa Catalina, pasaje de la Canalización, cruzando el Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, llegará a calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Plaza de España, seguirá por calle Princesa, calle Alberto Aguilera, calle Carranza, calle Sagasta, Plaza Alonso Martínez y calle Génova hasta Plaza de Colón.

La segunda llegará desde Guadalajara, entrará en Madrid por la M-111, y marchará por Glorieta de la Ermita de la Virgen de la Soledad, Avenida de Logroño, calle Alcalá, calle Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y atravesará Paseo de la Castellana hasta Colón.

Mientras, la tercera accederá desde El Espinar, continuará en Madrid por Puente de los Franceses, Paseo Ruperto Chapí, Paseo Camoens, calle Marqués de Urquijo, calle Princesa, calle Alberto Aguilera, calle Carranza, calle Sagasta y calle Génova hasta llegar a su destino.

Por su parte, la cuarta columna, procedente de Buitrago del Lozoya, entrará por calle Nuestra Señora de Valverde, irá por la avenida Llano Castellano, calle Mauricio Legendre, calle Daniel Vázquez Díaz, seguirá por Paseo de la Castellana, Subterráneo Plaza de Castilla, y nuevamente Paseo de la Castellana hasta alcanzar Colón.

La quinta y última columna partirá desde Arganda del Rey, entrará por la calle Pirotecnia, proseguirá por calle Aurora Boreal, avenida Democracia, Plaza Alosno, calle Casalarreina, avenida Daroca Narváez, M-23, continuará por calle ÓDonnell, calle Narváez y calle Goya hasta Plaza de Colón.

El Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que informará a través de los paneles de mensajería variable sobre las posibles afecciones que pueda sufrir el tráfico rodado de la ciudad.