Cortes de tráfico y modificaciones en 37 líneas de la EMT por la Fiesta de la Trashumancia este domingo

Archivo - Autobús de EMT frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de más de 1.400 ovejas y cabras por las calles del centro de Madrid en la 32 Fiesta de la Trashumancia obligará al corte de tráfico de varias vías de la capital y obligará a modificar 37 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En concreto, las 1.140 ovejas y cabras guisandesas provenientes de la Sierra de Gredos y Ávila transitarán este domingo, junto con otras 120 cabras de la zona de Guadarrama, por lo que era la Cañada Real Galiana, por el centro de Madrid, hasta llegar a Cibeles.

La salida del rebaño de la Casa de Campo será a las 10.00 horas del domingo, para realizar el itinerario tradicional por puerta del Rey, puente del Rey, paseo de la Virgen del Puerto, parque de Atenas, Cuesta de la Vega, calle Mayor, Puerta del Sol (con llegada prevista a las 12.30 horas), calle de Alcalá y plaza de Cibeles, donde se estima que llegarán sobre las 12.45 horas.

De esta forma, entre las 10.00 y las 15.00 horas están previstos cortes de tráfico en Puente del Rey, Virgen del Puerto, Paseo Ciudad de Plasencia, Cuesta de la Vega, Bailén, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá y Plaza de Cibeles.

Asimismo, un total de 37 líneas de la EMT que pasan por el centro se verán afectadas, con modificaciones en sus itinerarios habituales. En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 41, 45, 46, 51, 52, 53, 62, 74, 138, 146, 148, 150, 158, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C1, C2, C03, E1, M3 y SE832 (Príncipe Pío-Hospital Fundación San José).

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y restricciones de tráfico y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y M-40.

CARRERA CORRE POR EL NIÑO

Además, también se producirán cortes de tráfico y modificaciones en otras líneas de la EMT en la zona de Retiro por la celebración este domingo de una nueva edición de la 'Carrera Popular Corre por el Niño 2025', organizada por el Hospital Niño Jesús para recaudar fondos para la Fundación de Investigación Biomédica de este hospital pediátrico destinados al estudio de enfermedades pediátricas.

Como en ediciones anteriores, habrá tres circuitos. Uno de niños de 2 kilómetros, un circuito corto de 5 kilómetros y, finalmente, otro para 'runners' de 10 kilómetros. Tanto la salida como la meta se ubicarán al lado del Hospital Niño Jesús, en la Avenida Menéndez Pelayo.

En este caso, para facilitar el desarrollo de la prueba se cortará el tráfico entre las 08.00 y las 12.30 horas, aproximadamente, en la calle Príncipe de Vergara, entre la calle Alcalá y la Plaza de Cataluña, y en la Avenida de Menéndez Pelayo, entre Alcalá y la Plaza del Niño Jesús.

De manera puntual, las incidencias de tráfico también se registrarán en las calles y plazas aledañas, como es el caso de la calle Pradillo, López de Hoyos, Francisco Silvela, María de Molina, General Oráa, Diego de León, Maldonado, Juan Bravo, Padilla, Plaza del Marqués de Salamanca, José Ortega y Gasset, Don Ramón de la Cruz, Ayala, Hermosilla, Goya, Jorge Juan, Alcalá y ÓDonnell, entre otras.

Estas afecciones de tráfico provocarán también modificaciones en los itinerarios habituales de varias líneas de autobuses de la EMT, según ha recordado el Ayuntamiento de la capital.