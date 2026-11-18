Imagen de Cortylandia 2026. - EL CORTE INGLÉS

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cortylandia regresará este viernes al centro de Madrid con una gran estación de esquí alpina llena de montañas nevadas, telecabinas, luces y música navideña, en una nueva edición que contará con 30 personajes y más de 50 movimientos sincronizados.

La fachada posterior de El Corte Inglés de Preciados volverá a convertirse en el escenario de este tradicional espectáculo navideño, que celebra su 48ª edición bajo el título 'Estación Invernal' y que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero, con pases de 11 minutos en horario de mañana y tarde, según han informado los organizadores en un comunicado.

Este año, Cortylandia trasladará a los visitantes a una estación de montaña iluminada bajo una luna llena y un cielo estrellado de Nochebuena, rodeada de bosques de abetos, pistas de esquí, telesillas y telecabinas en movimiento, en una propuesta que busca recrear el ambiente de las vacaciones de invierno en plena Navidad.

En el centro de la escenografía destacará el Gran Hotel Panorámico, un refugio de montaña cuya gran cristalera permitirá contemplar una elegante fiesta navideña en su interior. Mientras tanto, en el exterior, los personajes protagonizarán descensos por las pistas de esquí, actividades de snowboard, patinaje sobre hielo y paseos en telecabina, entre otras escenas ambientadas en la nieve.

La instalación alcanzará los 40 metros de longitud y los 16 metros de altura e incorporará una treintena de personajes animados con más de 50 movimientos sincronizados, acompañados de iluminación, música y efectos diseñados para dar vida a las distintas escenas.

UNA TRADICIÓN QUE COMENZÓ EN 1979

Cortylandia se ha convertido en una de las tradiciones más reconocibles de la Navidad madrileña desde su primera edición en 1979, cuando El Corte Inglés instaló el espectáculo en su centro de la calle Preciados con motivo de la ampliación del edificio.

Según recuerda el portal de Turismo de Madrid, aquella primera instalación utilizó una locomotora real procedente del tren que funcionaba en el Parque de Atracciones de Madrid.

La iniciativa surgió del departamento de creación artística de El Corte Inglés, que buscaba dar a conocer las nuevas instalaciones comerciales mediante una atracción dirigida a niños y adultos que recordara, a pequeña escala, a las de Disney World.

Desde entonces, el espectáculo ha ido renovando sus decorados, historias y personajes para adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones, convirtiéndose en una de las citas habituales de las familias durante las fiestas navideñas.

En sus casi cinco décadas de historia, Cortylandia únicamente ha interrumpido su celebración en 2020, debido a la pandemia de Covid-19. Aquel año no se desarrolló el tradicional espectáculo, aunque se mantuvo la decoración de la fachada y se proyectó un cuento navideño en una pantalla.