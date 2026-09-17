La criminalidad escala un 2,6% en el primer semestre por los delitos sexuales, el tráfico de drogas y las riñas en alza

Archivo - Coche de la Policía Nacional patrulla por la ciudad de Pamplona, durante la primera noche de entrada en vigor del toque de queda en Navarra, a 24 de julio de 2021, en Pamplona, Navarra (España). Esta madrugada entra en vigor el toque de queda pa - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 2,6% en los primeros meses de este año en comparación al mismo periodo del año pasado, principalmente motivado por la escalada de los delitos sexuales, el alza del tráfico de drogas, así como por el auge de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria.

En concreto, los delitos contra la libertad sexual aumentaron en un 9,3%, pasando de 1.578 a 1.724; mientras que el tráfico de drogas pasó de 2.034 a 2.655, un 30,5% más entre el primer semestre de 2025 y el de 2026; al tiempo que los delitos de riña tumultuaria aumentaron en 200 denuncias, en torno a un 11,4%, según consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press.

Como es habitual, Interior asegura que el "aumento sostenido" de los delitos contra la libertad sexual guarda relación "en parte" con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal, así como la reducción de los niveles de infradenuncia.

Los homicidios en grado de tentativa hanescalado en un 49,2%, mientras que otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, como los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, así como los hurtos, han bajado un 3,4% y un 2,3% respectivamente. Sin embargo, la sustracción de vehículos ha escalado un 6,1% hasta las 3.512 denuncias.

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 40.219 infracciones penales --el 204,5% del total-- presenta un incremento del 4,5% sobre 2025.

El indicador de las estafas informáticas --con 35.286 infracciones penales, que representan más del 87% de toda la cibercriminalidad-- presenta un incremento del 7,6% sobre el mismo período de 2025. Sin embargo, el resto de ciberdelitos han caído en un 13,5%, pasando de 5.701 a 4.933 de un primer semestre a otro.

DATOS PARA LA CIUDAD DE MADRID

Por su parte, en la ciudad de Madrid también ha aumentado en un 1,1%, superando las 99.000 denuncias en el primer semestre del año, con un aumento del 52,8% en los intentos de homicidio (55) y un ligero descenso en los asesinatos consumados, uno más que el año anterior.

Los delitos de riña tumultuaria superan el millar y han escalado un 4,7%, mientras que los secuestros aumentan un 75% hasta los siete delitos denunciados. Mientras tanto, los delitos contra la libertad sexual también han aumentado en un 7,5%, si bien las violaciones han caído en 2,8 puntos porcentuales hasta apenas 207 incidentes.

Los robos con violencia e intimidación han caído en un 1,9%, mientras que los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han escalado en un 3,8% hasta los más de 3,000 incidentes. En concreto, los robos con fuerza en domicilios rondan los 2.000, un 13,9% más.

Los tráficos de drogas han escalado en estos primeros seis meses del año hasta lo 2.164, un 36,6% más; mientras que el resto de la criminalidad convencional ha aumentado hasta las 51.183 infracciones (+5,3%).