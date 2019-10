Cs cree que hay que “repensar con mayor detalle” la entrada de vehículos C al Centro para “mejorar” Madrid 360

Publicado 28/10/2019 13:26:19 CET

Recurso de Madrid 360. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura (Cs), ha apostado este lunes por "repensar con mayor detalle" la medida que contempla la estrategia medioambiental Madrid 360 de permitir acceder al Centro de la capital a los vehículos con etiqueta C.

"Lo que no vemos tan claro, nos genera dudas, y puede tener consecuencias sobre la calidad del aire es un tráfico de paso de vehículos C por el Centro; porque es de paso, no tiene un destino, no está orientado a atender al tejido social. Esa medida habría que darle una vuelta, repensarla con mayor detalle", ha expresado durante su intervención en la XVII Jornada sobre Movilidad y Medio Ambiente de Madridiario durante una mesa de debate con todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de la capital.

Los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con etiqueta C (verde) tendrán libre acceso a la zona de bajas emisiones. La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Esta misma medida fue la que más controversia suscitó en la pasada Comisión de Calidad del Aire, celebrada el pasado miércoles. Tanto PSOE, como Más Madrid y ecologistas criticaron esta propuesta.

Saura ha precisado que Madrid 360 no es todavía un "documento cerrado", y que "el avance de esta estrategia recoge muchas medidas positivas para el medio ambiente" como renovación de EMT, líneas gratuitas de autobús y peatonalización de la Puerta del Sol, entre otras.