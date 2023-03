CS critica "esperpento" de Ortega al exigir ausencia del edil de Urbanismo y le avisa de que "no tiene barra libre"

Ortega Smith ha pedido "educamente" a Fuentes que saliera porque la reunión había sido solicitada solo con Almeida



MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes (CS), ha calificado de "esperpéntica" la reunión que ha mantenido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para tratar de desbloquear las normas urbanísticas cuando ha puesto encima de la mesa la "exigencia" de que el concejal 'naranja' no estuviera presente. "Vox no tiene barra libre en el Ayuntamiento", ha advertido Fuentes.

"Estamos dispuestos a negociar pero lo que Vox tiene que tener claro es que las reglas del juego están claras, uno tiene que saber con quién tiene que negociar", ha transmitido Fuentes a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

Desde su cuenta de Twitter, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha apoyado a su compañero afeando a Vox que tras "tres meses de boicot y cuando parece que Ortega Smith quiere negociar las normas urbanísticas pero veta de la reunión al responsable de Urbanismo que, mal que le pese, es de CS". "¿Les interesa Madrid o solo su interés electoral? A ver si Vox pretendía hablar de todo menos de urbanismo...", ha planteado Villacís.

"CUANDO TENGA QUE TENER UNA REUNIÓN CON FUENTES SE LA PEDIRÉ A ÉL"

Ortega Smith ha querido trasladar a los periodistas que lo único que ha trasladado es que él había solicitado una reunión con el alcalde. "Cuando tenga que tener una reunión con el señor Mariano Fuentes estaré encantado de tenerla pero se la pediré a él. Lo feo hubiera sido pedir una reunión con el alcalde y que le dijera a otro concejal que venga", ha argumentado el líder municipal de Vox.

"Hay que hacer las cosas bien", ha insistido, después de asegurar que ha pedido "educadamente" a Fuentes que saliera porque estaba "encantando" de su presencia "pero no tocaba hoy sino hablar con el alcalde, que es a quien se le ha pedido la reunión". "Le he pedido yo que por favor me permita desarrollar la reunión como estaba planteada", ha añadido.

ALMEIDA: "ESTAMOS A LO IMPORTANTE, NO A LO ACCESORIO"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el "gran trabajo" llevado a cabo por Fuentes, quien ha conseguido "que el sector urbanístico apoye estas normas". "Tiene todo mi respaldo en este trabajo", ha expresado a continuación.

Sobre la ausencia del delegado de Desarrollo Urbano en la reunión, el regidor ha explicado que Ortega Smith había indicado que se trataba de una reunión "de carácter político, solicitada al alcalde, y entendía que tendría que ser solo con el alcalde". "No hay mayor problema porque estamos a lo importante y no a lo accesorio. Lo importante es desbloquear esto", ha expresado desde la presentación del balance de Madrid Salud.

"INTERÉS ELECTORALISTA" DE VOX

Mariano Fuentes ha calificado de "esperpéntica" la reunión dentro de un movimiento de Vox que no esperaban en CS, "negociar las normas urbanísticas sin que el responsable de las normas urbanísticas, que es el delegado de Urbanismo, estuviera en la reunión".

"Esto es un gobierno de coalición. Si se quiere llegar a acuerdos para desbloquear la ciudad tiene que tener claro Vox primero con quién se tiene que sentar a negociar, que es con CS", ha advertido Fuentes.

Para los 'naranja', las normas urbanísticas "son prioritarias" y pondrán "toda la carne en el asador para desbloquear esta situación, que se encuentra bloqueada única y exclusivamente por puro interés electoralista de Vox, no solo desde hace tres meses, cuando se les solicitaron distintas entrevistas para tratar de desbloquearlas".

"Lo más increíble de todo es que Vox ha apoyado estas normas en la aprobación del avance y en la aprobación inicial sin solicitar la modificación de una sola coma del articulado", ha apuntado el delegado.

Ortega Smith explicaba minutos antes que "no ha habido ningún cambio de opinión". "Nosotros aprobamos el inicio del expediente, lo que se llama el avance de las normas, porque era la única manera de tener encima de la mesa un borrador con unas propuestas", ha detallado.

"Pero no significa que tengas que aprobar lo que te pongan delante. Ese avance iba a ser negociado pero no hubo esa negociación y no hubo tiempo material para negociarlo, por lo que tuvimos que votar en contra de la aprobación provisional en la comisión de Urbanismo", ha justificado el líder municipal de Vox.

FUENTES LE DICE QUE HAY QUE SABER LO QUE SE PUEDE NEGOCIAR

Mariano Fuentes ha recomendado a Vox que tengan claro también "lo que se puede negociar". "No estamos negociando una ordenanza o una ley donde se pueda meter enmiendas a última hora: han tenido seis meses para presentar alegaciones, un periodo de información público, un periodo de negociación con el equipo de Gobierno, con Cs y con PP, y no han metido un solo papel", ha enumerado.

"Y ahora están exigiendo una serie de elementos de modificación de las normas, que lo que haría sería retrotraer el expediente dos años antes, tendríamos que empezar de cero", ha advertido el titular de Desarrollo Urbano.

Fuentes ha subrayado que la "coherencia" debería primar en esta negociación. Siempre "positivo", el delegado confía en poder llegar a un acuerdo pero para advertir a Vox que "no tiene barra libre en el Ayuntamiento" sino que "tiene que plegarse a las reglas y querer realmente llegar a acuerdos".

"Para nosotros lo importante es que se celebrase esta reunión", ha explicado Fuente sobre la decisión que ha tomado de ausentarse de la misma. Preguntado si ha habido intercesión por parte del alcalde, Fuentnes ha contestado que no ha podido porque "realmente ha sido una exigencia" de Vox. "O me iba o no se celebraba la reunión y tanto el alcalde como yo entendemos que lo importante es que se celebrase", ha concluido.