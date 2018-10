Cs critica "lucha de egos" entre Garrido y Uribes y que PP solo se acuerde de los madrileños cuando no gobierna España

Publicado 03/10/2018 15:17:26 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha criticado este miércoles la "lucha de egos" entre el presidente regional, Ángel Garrido, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, y ha reprochado al PP de Madrid que "solo se acuerde del bien de los madrileños" cuando no están en el Gobierno de España.

Tras su asistencia a la Apertura del Año Judicial madrileño, preguntado por los periodistas, Zafra ha señalado que la ausencia de Garrido en los actos ayer del Día de la Policía por desavenencias protocolarias se trata de "una lucha de egos, una lucha política entre señor Garrido y la Administración central".

"Al final esas diferencias no importan nada a los ciudadanos porque ellos quieran sacar sus propios titulares. Deberían estar más centrados los dos en sacar su trabajo adelante y en darse cuenta que representan a muchas personas", les ha aconsejado.

Para el diputado autonómico, estas desavenencias son "una cuestión cíclica" cuando PP y PSOE gobiernan a la vez las dos administraciones. "Cada vez que gobierna un partido distinto al Partido Popular se acuerdan de que Madrid no ha sido beneficiada, sino muchas veces perjudicada por el Gobierno central. Hay que recordar que cuando el PP gobernaba en España Rajoy no hablaba de la Comunidad, no recibía ningún tipo de ayuda y parecía que todo iba bien. En el momento que cambia de Gobierno, Garrido saca esa lanza de los madrileños, bien podían haberlo hecho estos años, que tuvimos que pelearnos por conseguir mejor financiación, Cercanías, etc. Solo se acuerdan del bien de los madrileños cuando van perdiendo", ha esgrimido.