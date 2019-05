Cs no pactará con PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y sitúa al PP como su "aliado natural"

Actualizado 23/05/2019 1:46:13 CET

Ciudadanos no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y ha situado al PP como su "aliado natural" a la hora de conformar un posible gobierno de centro derecha en el Palacio de Cibeles.

Así lo ha avanzado este miércoles en el debate de Telemadrid y Onda Madrid la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, en sustitución de la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ingresada en el hospital tras sufrir un pequeño cólico nefrítico a consecuencia de la cesárea que tuvo el pasado viernes por el nacimiento de su tercera hija.

"No vamos a pactar con el PSOE. Nuestro aliado natural es el PP, Villacís cuenta con usted como vicealcalde", se ha dirigido al candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida. Se trata de la primera vez que el Grupo de Ciudadanos en el Consistorio deja claro que no pactará con los socialistas tras el 26 de mayo, pues hasta ahora Villacís mantenía que Pepu Hernández no era lo mismo que Pedro Sánchez.

Saavedra, en el bloque económico, ha puesto en valor el 'flotador naranja' de Ciudadanos, que busca bajar impuestos en la capital. Además, ha cargado contra el "afán recaudatorio" de Manuela Carmena, que ha hecho que "los madrileños cada vez paguen más IBI" y estén "totalmente desprotegidos".

Abogan desde la formación naranja por eliminar "gastos innecesarios como el cortijo de Carmena, enchufados de Carmena, que se han multiplicado por cuatro desde el comienzo". También eliminarán las "subvenciones, que se han incrementado hasta un 138 por ciento".

Como en otras ocasiones, Saavedra ha criticado la poca ejecución del presupuesto, pues "se ha ejecutado en un 37 por ciento en 2017, y un 40 por ciento en 2018", lo que ha descrito como " un nivel pésimo". "Ha sido muy diligente con la subvenciones nominativas, en la creación de las instituciones populares de resistencia", le ha afeado a Carmena.

"OKUPAS MALOS, POLICÍAS BUENOS"

Saavedra ha abordado la cuestión de la seguridad en la capital, y ha dicho que los madrileños "no están contentos" con la misma. Y es que para la edil 'naranja' el gobierno de Carmena "se preocupa por los okupas, mientras que su Policía trabaja en barracones". "Sus concejales llaman cariñosamente a La Ingobernable 'la ingo'", ha apuntado.

Así, se ha dirigido a Carmena para 'explicarle' que los "okupas son malos, y los policías buenos, y hay que darles los medios necesarios para realizar su magnífico trabajo".

"UEA, quédese con estas siglas, señora Carmena", ha indicado Saavedra, para añadir a continuación que la formación 'naranja' pondrá en marcha una Unidad Especial Antiokupación, "destinada a proteger a los madrileños de los okupas". "Estuvimos en un acto en Lavapiés, y la mayoría de mis compañeros fueron expulsados del barrio. No queremos un Madrid que expulse a quien piense distinto", ha apuntado.

MADRID CENTRAL

Ciudadanos ha reiterado que Madrid Central "no ha mejorado la contaminación", puesto que " es un parche" al representar al 1,4 por ciento del tráfico de la capital. "Queremos modificarlo, porque causa importantes perjuicios a los madrileños, a los autónomos... y se ha tomado de forma unilateral, sin hablar con nadie, y no ha quitado contaminación en otros barrios", ha apuntado.

Para Silvia Saavedra, la "política de Carmena" es "la creación de atascos", de "auténticas ratoneras", algo por lo que los madrileños pierden una semana al año y los "vecinos ven cómo la contaminación va subiendo, y se van perjudicando los niveles". Por ello ha indicado que Cs construirá aparcamientos disuasorios.

"DE 4.200 VIVIENDAS A 63"

La edil de Ciudadanos ha criticado que de las 4.200 viviendas sociales prometidas por la alcaldesa, únicamente se han construido 63, y ha lamentado que esta política en materia de vivienda de Carmena haya "generado una subida desorbitada" de la misma.

La propuesta de Cs es "dar un giro de 180 grados a las políticas de Carmena, gestionar, construir y rehabilitar 120.000 viviendas, para que los madrileños se puedan quedar en su ciudad" y que " no sea el Madrid de los okupas".

En cuanto a Madrid Nuevo Norte, Saavedra ha apuntado que "no hay ninguna razón para no haber convocado ese pleno extraordinario y urgente con el fin de aprobar la operación.