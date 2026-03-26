CSIF critica la menor frecuencia del servicio especial de autobús de EMT al Zendal: "Es una aventura llegar al hospital"

Archivo - Fachada del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Comunidad trabaja para volver a recuperar las frecuencias de paso habituales tras la Semana Santa MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Pública, ha censurado este jueves la "aventura" que supone llegar en transporte público al Hospital Enfermera Isabel Zendal y la menor frecuencia de paso del Servicios Especial de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En un comunicado, la organización sindical ha criticado la decisión "incomprensible" e "irresponsable" del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) de "reducir la frecuencia" de paso de los autobuses que conecta el Hospital Enfermera Isabel Zendal con la red de Cercanías.

Se refiere en concreto al Servicio Especial de la EMT que conecta el Zendal con la Línea 8 de Metro a través de Feria de Madrid y con el intercambiador de Valdebebas, con la C-1 de Cercanías. "Este autobús no es una línea secundaria. Es un enlace esencial", ha defendido CSIF, que ha recalcado que se trata de "una arteria básica para el funcionamiento diario de un complejo sanitario estratégico".

En este marco, ha advertido que la reducción de la frecuencia de la misma hace que llegar al Hospital Enfermera Isabel Zendal se haya convertido "en una auténtica carrera de obstáculos". "Lo que debería ser un acceso garantizado a un centro sanitario público es hoy un ejemplo más de mala gestión y abandono institucional", ha apuntado.

Una situación "inaceptable" en un contexto "en el que el servicio ferroviario acumula retrasos, averías y cancelaciones de forma casi diaria" que afecta directamente tanto a los trabajadores del centro hospitalario como a los pacientes.

Según ha explicado, los profesionales sanitarios, entre los que se encuentran aquellos que prestan servicio en el Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, "llegan tarde a sus turnos no por falta de compromiso, sino por un sistema de transporte que falla". "También los pacientes, muchos de ellos mayores o con movilidad reducida, ven peligrar sus citas médicas porque simplemente no pueden llegar a tiempo", ha añadido.

Para CSIF, no se trata de "un ajuste técnico" sino de "una decisión política que tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas y sobre las condiciones de trabajo de quienes sostienen el sistema sanitario".

A ello se añade, además, "el cierre de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento del Hospital, que elimina alternativas y "castiga incluso a quienes apuestan por una movilidad más sostenible".

"Los trabajadores ya lo han dicho alto y claro: esta situación es insostenible. No se trata de comodidad, se trata de derechos. Del derecho a llegar al trabajo en condiciones dignas. Del derecho a acceder a la sanidad pública sin obstáculos", ha alegado la organización sindical.

En este contexto, desde CSIF han exigido "la restitución inmediata de la frecuencia del autobús, la coordinación real con Cercanías y Metro" y "soluciones efectivas a un problema que nunca debió producirse". "Las administraciones no pueden mirar para otro lado", ha apuntado.

Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha apuntado a Europa Press que la reducción del número de frecuentes se debe a una "reestructuración" pero que ya se trabaja para volver a recuperarla tras la Semana Santa.