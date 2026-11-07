CSIF denuncia amenazas a funcionarios tras una pelea entre internos en la cárcel de Navalcarnero

Archivo - Exterior del Centro Penitenciario de Navalcarnero - Madrid IV, a 22 de mayo de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado el traslado inmediato de los internos implicados en un incidente ocurrido esta semana en el módulo 7 del Centro Penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero, después de que una pelea entre reclusos derivase, según denuncia el sindicato, en amenazas e intimidaciones a los trabajadores.

Según la información facilitada por la organización sindical en un comunicado, los hechos comenzaron con un enfrentamiento entre varios internos del departamento. Posteriormente, un grupo de reclusos que se encontraba en el patio rodeó a los funcionarios con expresiones amenazantes como "no queremos perras chivatas" y "el patio lo manejan los internos".

Ante esta situación, CSIF ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ordene el traslado de los internos implicados "a la mayor brevedad posible". El objetivo, según explica el sindicato, es garantizar la seguridad de los trabajadores, restablecer el orden regimental y evitar que se repitan episodios similares.

La organización considera que los hechos suponen "un desafío directo a la autoridad de los funcionarios" y advierte de que no se puede permitir que los internos "impongan sus propias normas" ni intimiden a los trabajadores dentro del centro penitenciario.

Asimismo, CSIF Prisiones ha reconocido públicamente la actuación de los funcionarios que intervinieron en el incidente, destacando su "profesionalidad, templanza y buen hacer" para controlar una situación de "enorme tensión" y evitar consecuencias "mucho más graves".