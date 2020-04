CSIT UP denuncia al SERMAS a Inspección de Trabajo por el uso de mascarillas defectuosas en sus centros

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIT Unión Profesional ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por "incumplir gravemente las normas básicas de Equipos de Protección recogidas en diversas normativas" así como "los procedimientos establecidos para el seguimiento y control de los trabajadores que han usado los EPIs defectuosos".

Tal y como ha asegurado la organización sindical en un comunicado, las partidas de material de protección individual dotadas por el SERMAS a los profesionales sanitarios de sus centros no son revisadas antes de su masiva distribución ni testadas oportunamente para comprobar que cumplan con los requisitos de la normativa vigente.

Así, según CSIT UP, el SERMAS ha hecho entrega a los profesionales sanitarios en los centros, de mascarillas FPP2 de la empresa Garry Galaxy (envoltorio de color verde), como equipos de protección individual de protección respiratoria (EPI) para desarrollar sus funciones sanitarias en contacto con pacientes Covid-19 que, posteriormente, han sido retiradas por el Ministerio de Sanidad no cumplir con ninguna clasificación indicada en la norma 'UNE-EN 149:2001+A1:2010'.

"Es decir, el SERMAS ha facilitado EPIs defectuosos que no garantizaban protección a los profesionales al no cumplir la normativa", ha aseverado CSIT UP, que, para que esta situación no se vuelva a repetir, ha solicitado que las partidas de material de protección individual sean revisadas y testadas previamente a su distribución masiva y antes del reparto al personal sanitario, garantizando que reúnen los requisitos y las indicaciones oportunas.

Asimismo, la organización sindical hace constar en su denuncia que el SERMAS que tampoco está siguiendo las instrucciones recogidas en el 'Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2' y en su 'Documento técnico Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios, versión del 13 de abril de 2020', específicamente en el apartado relativo al 'Manejo de los Trabajadores Sanitarios considerados Contactos', como es el caso de los profesionales que estuvieron utilizando las mascarillas retiradas, durante el ejercicio de sus funciones en jornadas laborales consecutivas y en diversos periodos de tiempo.

Para aplicar los protocolos de actuación clínica con los profesionales afectados, CSIT UP ha destacado la necesidad de conocer una serie de datos que ha requerido previamente a la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS sin haber recibido respuesta, como son las fechas de entrega y retirada de este material defectuoso en cada centro y detección de profesionales afectados.

"Esta información es fundamental para la pertinente aplicación de los procedimientos normativos establecidos, cuyo primer paso sería su aislamiento y realización de los test PCR a los 7 días del contacto de riesgo, para su inmediato diagnóstico ya que ese es el periodo donde presentarían la PCR positiva tanto los sintomáticos como asintomáticos. En profesionales que ya hubieran pasado la infección previamente al uso de dichas mascarillas, se debe hacer una serología plasmática para detección de anticuerpos y debe apartarse de la actividad asistencial hasta no tener el resultado dado que solo se ha de incorporar si tuviera un título de anticuerpos protector", ha indicado la organización sindical.