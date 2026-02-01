Cuatro bomberos de Madrid se desplazan a Mozambique para habilitar potabilizadoras de agua tras las últimas inundaciones

Archivo - Un camión de Bomberos, a 24 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazan a Mozambique con la misión de habilitar cinco potabilizadoras de agua tras las últimas inundaciones que han asolado a este país del sur de África.

Así lo ha trasladado Emergencias Madrid en un publicación de la red social 'X', que incluye un video de los momentos previos al despegue de los efectivos, parte del equipo Start de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Las lluvias han provocado desbordamientos en las provincias de Limpopo, en Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Cabo Oriental y provincia Noroeste. El temporal ha causado daños en las infraestructuras, daños medioambientales, desplazamiento de comunidades, suspensión de clases y daños en la agricultura.

"Las lluvias han arrasado a bastantes poblaciones. Van a ser desplazadas sin absolutamente nada, ni agua, ni alimentación, ni luz. Es muy importante facilitar higiene básica y potabilizar el agua para que no se empiecen a desarrollar epidemias", explica Samuel Ortiz, uno de los bomberos que emprende la misión a Mozambique.

Los cuatro bomberos permanecerán en este país durante un mes --con dos rotaciones de 15 días-- para poder poner en marcha estas potabilizadoras y dar apoyo así a 400.000 familias que se han quedado sin agua y sin luz, así como intentar evitar la propagación de enfermedades como el cólera o la malaria. Además, como parte de la misión, repartirán kits básicos entre los habitantes afectados por las lluvias.