Cuatro detenidos en Ciempozuelos por lanzar adoquines al acuartelamiento de la Guardia Civil

Archivo - Un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a quienes se les atribuyen los delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad tras lanzar durante varios días consecutivos fragmentos de adoquines hacia el interior del acuartelamiento de Ciempozuelos.

La detención ha tenido lugar después de lograr identificarlos plenamente gracias a la visualización de las imágenes existentes. Además, los jóvenes subieron imágenes de los hechos a sus redes sociales, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los encartados, además, han protagonizado otros actos delictivos y se les atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria por las calles de la localidad, así como otro de daños al fracturar un espejo retrovisor de un vehículo oficial de la Guardia Civil que se encontraba estacionado en vía pública.

Asimismo, se ha podido demostrar que son autores de un delito de daños contra un vehículo de la Policía Local del municipio y de la quema de varios sacos de caucho propiedad de una empresa.