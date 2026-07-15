Cuatro detenidos en Pinto por robar material de obra en la futura estación de La Tenería de Cercanías

Policía Local de Pinto - POLICÍA LOCAL DE PINTO

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Pinto han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un robo con fuerza de material de obra en la futura estación de Cercanías.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes día 13 en las obras que Adif está llevando a cabo para esta nueva estación que dará servicio a la línea C-3 de Cercanías.

Según han apuntado desde el Cuerpo policial local, el sistema de cámaras de vigilancia alertó de la entrada a la ciudad de una furgoneta que aparecía registrada como sospechosa de ser utilizada en diversos robos en la región.

Tras activar la búsqueda, el vehículo fue interceptado en el Paseo de las Artes. En su interior se halló material de construcción de la estación que había sido sustraído utilizando herramientas, como cizallas y una radial.

Las cuatro personas fueron arrestadas por un presunto delito de robo con fuerza y puestas a disposición judicial.