Cuatro detenidos por una riña tumultuaria en Latina con armas de fuego y varios cuchillos

1066030.1.260.149.20260305113020 Material incautado - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres que este miércoles protagonizaron una reyerta en vía pública en el distrito de Latina de la capital con armas de fuego y varios cuchillos.

Los arrestados, que cuentan con antecedentes previos y son amigos entre sí, han sido acusados de los delitos de riña tumultuaria, resistencia y desobediencia y tenencia de arma prohibida.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas de este miércoles en la calle Cardaño, según han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Una llamada recibida en la Sala CIMACC-091 informaba de que se había producido una reyerta en vía pública entre varias personas. Los testigos refirieron a los agentes que se personaron en el lugar que habían escuchado lo que pudiera ser una detonación por arma de fuego y cuatro individuos salían a la carrera portando armas blancas y se metieron en un local cercano.

Con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción para entrar en el local, los efectivos policiales localizaron en el interior del mismo a cuatro varones y localizaron dos armas de fuego, un bolomachete, dos cuchillos de caza militar de doble filo de grandes dimensiones y un cuchillo de cocina.

Además, también se incautaron casi 800 euros en billetes fragmentados en diferentes cantidades. Los arrestados son dos hombres españoles nacidos en 1979 y 1999, un español nacido en Colombia en 1996 y un ciudadano de República Dominicana de 1994.

Loa cuatro arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras su arresto.