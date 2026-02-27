Cuatro detenidos por robar en viviendas a las que entraban haciéndose pasar por revisores de una empresa eléctrica

Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal por robar en el interior de viviendas de varias localidades de la Comunidad de Madrid, a donde accedían haciéndose pasar por revisores de una empresa eléctrica.

Los hechos ocurrieron en viviendas situadas en las localidades de Bustarviejo, Lozoyuela, El Molar y Villanueva de la Cañada, según ha informado al Benemérita en un comunicado donde detallan el 'modus operandi' de este presunto grupo criminal, que habría llegado a robar joyas y dinero en efectivo.

En primer lugar, los autores seleccionaban a víctimas vulnerables de avanzada edad, con quienes contactaban mediante una llamada telefónica haciéndose pasar por trabajadores de una empresa eléctrica y notificándoles que tenían que realizar una revisión de los contadores de luz de la vivienda.

A continuación, acudían al domicilio cuatro personas, que se identificaban con una tarjeta con el logotipo de la empresa y se ganaban la confianza de la persona. Ya en el interior, dos se quedaban distrayendo a la víctima, mientras los otros dos revisaban la vivienda y robaban mientras simulaban revisar los enchufes.

Los sospechosos se habían hecho en total en las cuatro viviendas con un botín de unos 1.000 euros en efectivo, 6.500 euros en retiradas de dinero con tarjetas de crédito, otros 1.600 euros en compras de objetos de alta gama, joyas por valor aproximado de 10.000 euros y dos armas largas.

CONSEJOS

La Guardia Civil ha recordado una serie de consejos para evitar estafas de este tipo, incidiendo en que las empresas de suministros notifican las revisiones con antelación, por lo que si se ha recibido una llamada hay que verificarla llamando al teléfono oficial de la compañía.

En caso de que este tipo de personas se presente en la vivienda, la Benemérita recomienda pedir el carné profesional, y antes de abrir usar la mirilla o mantener la cadena de seguridad puesta en la puerta. También se recomienda evitar llamar a los teléfonos que faciliten estos supuestos técnicos.

A la hora de realizar el pago, las empresas de suministros no cobran en efectivo en el domicilio. Los importes de las revisiones oficiales se cargan directamente en la cuenta bancaria donde se tengan domiciliados los recibos.