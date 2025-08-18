Cuatro intoxicados leves por humo en un incendio en un bloque de viviendas de Fuenlabrada

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este lunes, una de las cuales ha requerido traslado, en un incendio en vivienda registrado el mediodía de este lunes en un bloque de viviendas de Fuenlabrada.

En concreto, los hechos han tenido lugar poco antes de las 12 horas en un edificio de ocho alturas ubicado en el número 7 del Paseo de Riazor de la localidad, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Las llamas se han originado por causas que están siendo investigadas en una habitación de una vivienda ubicada en la séptima planta y que estaba siendo reformada. El fuego se ha propagado al pasillo y ha roto por fachada.

No obstante, el fuego únicamente ha afectado a una habitación, aunque el humo se ha extendido al resto de la vivienda. Una mujer de 40 años que se encontraba en el interior del piso afectado, aunque no en la habitación donde se originó el fuego, ha resultado intoxicada leve por inhalación de humo.

Tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladado hasta el Hospital de Fuenlabrada, donde ha quedado ingresada con pronóstico leve. Además, los sanitarios del Summa 112 personados en el lugar han atendido a otras tres personas --un agentes de la Policía Local y dos vecinos del edificio-- por inhalación leve de humo, aunque han sido dados de alta en el lugar.

Al lugar han acudido seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han rescatado a la mujer del piso incendiado y han logrado extinguir las llamas. El incendio no ha afectado al resto de los pisos del bloque y los vecinos han podido regresar a las viviendas.

Efectivos de la Policía Local se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el incendio.