Culmina el corredor ambiental Arco Verde que alcanza los 222 kilómetros y conecta 25 municipios

Salida del Cross Arco Verde. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha culminado el corredor medioambiental Arco Verde, con 222 kilómetros de trazado que combina ocio y deporte al aire libre con la protección de la naturaleza y que conecta actualmente 25 municipios del Área Metropolitana con los Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y del Sureste, así como otros espacios de la red de parques periurbanos, montes de utilidad pública y áreas forestales.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, esta iniciativa continúa además ampliándose mediante el proyecto Arco Verde Universidades, con el que se pretende alcanzar los 262 kilómetros este mismo año y unir los campus de la UNED en Las Rozas, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en Somosaguas, y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en Montegancedo.

Para un mayor conocimiento de la oferta de Arco Verde, el Ejecutivo autonómico ha desarrollado 32 rutas en las que disfrutar de la flora y fauna autóctonas. Son 12 cortas y 20 largas, de más de 12 kilómetros, entre las que destaca el Gran Anillo de Arco Verde, que a lo largo de 178 kilómetros permite rodear la capital.

Este corredor medioambiental, que ha contado con una inversión de 14,8 millones de euros, también ha permitido mejorar el hábitat de las especies de flora y fauna autóctonas. Así, se han plantado 188.000 árboles y arbustos, creado siete charcas, mejorado tramos fluviales, aportado 25 nuevas áreas de biodiversidad e instalado más de 200 refugios para murciélagos y aves insectívoras, así como 30 cajas nido para aves, 23 hoteles de insectos para polinizadores y 15 muretes para anfibios y reptiles.

CROSS ARCO VERDE

Este sábado se ha celebrado en un tramo del recorrido de Arco Verde la tercera edición del Cross Arco Verde-Carrera de la Biodiversidad, en Boadilla del Monte, en la que ha participado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo.

La prueba, que se ha celebrado en el Monte de Boadilla, ha incluido dos modalidades, de nueve y cinco kilómetros, en las que se han inscrito 500 participantes. La carrera ha tenido lugar entre una extensa masa forestal de 826 hectáreas de encinares, fresnedas, pinares y una gran biodiversidad de flora y fauna.

"Estamos muy satisfechos y lo que queremos es que los ciudadanos conozcan esta maravilla, este reservorio de biodiversidad, y disfruten de la flora y de la fauna de la Comunidad de Madrid, de árboles singulares como los que hay aquí", ha manifestado Novillo en declaraciones remitidas a Europa Press.

En este sentido, ha añadido que el conjunto cuenta con refugios para insectos o para murciélagos. "Es una maravilla tener ese arco verde rodeando Madrid", ha puntualizado.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha organizado esta carrera, en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La primera edición transcurrió por el Monte Valdelatas (Alcobendas) y la segunda por el Parque Forestal de Polvoranca (Leganés).