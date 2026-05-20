Culpable de homicidio el hombre que arrastró varios metros a su pareja con el coche y la dejó morir

Archivo - Entrada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado este miércoles culpable de homicidio con dolo eventual a un acusado de asesinar en septiembre de 2024 a su pareja, a quien arrastró varios metros con el coche y dejó morir después de provocar un accidente al acelerar después de que ésta se agarrara de la puerta del copiloto.

En el juicio, el procesado reconoció que abandonó el lugar tras arrollarla de forma accidental porque la vio "con los ojos abiertos" y al pensar que el golpe que sufrió la mujer contra la acera no era "tan grave".

Durante la lectura del veredicto, el portavoz del tribunal de jurado ha expuesto los hechos que se han considerados probados, descartando que actuara bajo los efectos de las drogas.

Así, le consideran culpable de un delito de homicidio, en contra de lo que pedía la familia y el fiscal. La abogada de la acusación particular ya ha adelantado a Europa Press que recurrirá el fallo al considerar que fue un asesinato.

El fiscal solicitaba en su escrito inicial 28 años de cárcel por un delito de violencia física y psíquica habitual, un delito de conducción temeraria y un delito de asesinato.

En la primera sesión, la Sala exhibió al tribunal del jurado un vídeo grabado por una vecina desde su ventana que muestra cómo la mujer se pone delante del coche y grita; ¡para el coche, para el coche!. Tras ello, el acusado acelera con la víctima agarrada a la puerta del copiloto y se la lleva por delante en cuestión de segundos, abandonando el lugar a la carrera.

HECHOS JUZGADOS

Según el relato de los hechos, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente un año marcada por un control constante por parte del acusado. Durante ese tiempo, la víctima habría sufrido episodios reiterados de dominación, humillación, amenazas y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

El episodio más grave tuvo lugar la tarde del 2 de septiembre de 2024. Tras una discusión, el acusado abandonó el domicilio y se dirigió a su vehículo. La víctima lo siguió e intentó detenerlo situándose frente al coche.

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que hizo pensar a la mujer que podía subir. Sin embargo, de forma repentina, inició la marcha a gran velocidad mientras ella quedaba colgada de la puerta.

De acuerdo con la acusación, el conductor realizó maniobras bruscas, incluyendo volantazos y circulación sobre la acera, hasta frenar en seco, lo que provocó que la víctima saliera despedida y se golpeara gravemente en la cabeza. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

La mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, 3 de septiembre. La investigación sostiene que el acusado actuó con intención de causar la muerte o, al menos, aceptando esa posibilidad.

El acusado fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024 por decisión judicial.

La víctima deja dos hijos menores de edad, además de padres y hermanos, quienes han reclamado indemnizaciones por los daños sufridos. La compañía aseguradora del vehículo ha consignado cantidades superiores a los 380.000 euros como parte de la responsabilidad civil.