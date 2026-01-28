Cultura concede más de 16.000 euros para ejecutar dos proyectos de salvaguarda del patrimonio inmaterial en Madrid

Archivo - Rebaños de ovejas atraviesan el centro de Madrid durante la 32ª edición de la Fiesta del Pastor y de la Trashumancia, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). 1.140 ovejas y cabras guisandesas provenientes de la Sierra de Gredos y Ávila prot - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha concedido ayudas a dos proyectos que protejan el patrimonio cultural inmaterial por un valor total de 16.496 euros.

En total, a nivel nacional, estas subvenciones se han concedido a 18 proyectos, por un valor total de 234.000 euros. Así, el departamento que dirige Ernest Urtasun ha seleccionado los proyectos de entre 138 admitidos a la convocatoria de 2025 y las beneficiarias proceden de nueve comunidades autónomas, en concreto, Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Madrid, Baleares, Extremadura, Galicia y Murcia.

Por otro lado, de los proyectos seleccionados, siete se corresponden con el grupo dedicado a familias e instituciones sin ánimo de lucro; seis con el grupo dedicado a comunidades autónomas; y los cinco restantes, con el grupo dedicado a entidades locales.

En la Comunidad de Madrid, según ha informado Cultura en un comunicado, los proyectos seleccionados son 'Perpetuación del conocimiento y uso de plantas tradicionales dentro de la Dieta Mediterránea' y 'Puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial en entornos escolares: las manifestaciones musicales como parte de nuestra identidad'.

El primero es de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al que se le conceden 9.068,60 euros, y el segundo es de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), al que se le asigna un total de 7.427,92 euros.

El Ministerio de Cultura explica que los proyectos atienden a un panorama "muy diverso" de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en España, como los saberes tradicionales y oficios artesanos, las formas de alimentación y las manifestaciones musicales y sonoras, entre otras.

Además, varios de los proyectos seleccionados en esta convocatoria están directamente relacionados con algunos de los últimos elementos inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia, como el arte de la piedra en seco, la trashumancia o las fiestas del fuego del solsticio de verano.

Estas ayudas, de convocatoria anual, se enmarcan en las medidas de fomento previstas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en 2011 a partir de la Convención de la Unesco de 2003.

El objetivo de este Plan Nacional es impulsar la investigación, la protección, la transmisión y la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial y apoyar iniciativas que fomenten su función social y planteen soluciones de sostenibilidad.