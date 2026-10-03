El Cuponazo de la ONCE reparte más de 6,7 millones de euros en Rivas Vaciamadrid

El vendedor de la ONCE Manuel Brea Portero ha repartido más de 6,7 millones de euros en Rivas Vaciamadrid - ONCE

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado 6,76 millones de euros en Rivas Vaciamadrid, donde el vendedor Manuel Brea Portero ha repartido 20 cupones premiados, uno de ellos con el premio mayor de seis millones de euros y otros 19 con 40.000 euros cada uno.

La fortuna se ha distribuido entre clientes habituales del vendedor, principalmente en bares, talleres, pequeñas empresas y establecimientos del polígono Santa Ana, según ha informado la ONCE en un comunicado.

Brea, que lleva seis años trabajando como vendedor de la organización, ya había repartido hace unos meses otros 2,4 millones de euros entre sus clientes habituales con el Cuponazo del pasado 31 de julio.

"Estoy que no me lo creo", ha reconocido este sábado el vendedor, que ha explicado que se encuentra pasando el fin de semana fuera de la localidad y que su teléfono "no para de sonar", incluidas llamadas de clientes agraciados que han querido agradecerle la suerte repartida.

El sorteo ha distribuido además otros 3,48 millones de euros a través de 87 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Canarias, Galicia y otras provincias.

En la región madrileña, al margen de Rivas Vaciamadrid, se han repartido 200.000 euros en San Martín de Valdeiglesias, donde la vendedora Yolanda Janeth Valverde ha vendido cinco cupones premiados.

PREMIOS TODOS LOS VIERNES

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y tiene un precio de tres euros. El sorteo ofrece un premio de seis millones de euros para las cinco cifras y la serie del número premiado, además de 134 premios de 40.000 euros para las cinco cifras.

El actual modelo incorpora también el sistema denominado "por los lados puedes ser ganador", mediante el que se conceden premios adicionales de entre 500 euros y el reintegro del importe del cupón.