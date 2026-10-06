Las cúpulas de Madrid, a pie de calle y a escala en una exposición con 72 maquetas en Clara del Rey

Exposición 'Maquetas de Cúpulas. Techos de Madrid' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cúpulas de Madrid bajan a pie de calle en el Centro Cultural Clara del Rey con la exposición 'Maquetas de Cúpulas. Techos de Madrid', una muestra del artista y profesor de la Escuela de Arte La Palma Antonio Muñoz Martín que reúne 72 reproducciones de cúpulas, chapiteles, remates de torres y esquinas de edificios para descubrir de cerca el patrimonio que corona la ciudad.

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha inaugurado este lunes la exposición, que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y podrá visitarse de manera gratuita de lunes a sábado, en horario de 9 a 21 horas.

La propuesta reproduce a escala algunos de los elementos arquitectónicos más característicos de la capital y acerca al visitante detalles que son difíciles de percibir desde la calle.

Para elaborar las piezas, el artista ha empleado materiales como cartón, cartulina, papel, cola blanca y pintura acrílica. El recorrido incluye también maquetas cerámicas de gres esmaltado, con base de cubierta vidriada y acabados mediante esmaltes y óxidos metálicos.

Durante la inauguración, Segura ha destacado "la importancia de acercar la cultura y el patrimonio a los vecinos a través de propuestas expositivas que combinan divulgación, creatividad y conocimiento de la historia de Madrid".

El autor cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional que combina las bellas artes, la arquitectura y la enseñanza. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de Dibujo en Enseñanza Secundaria.

Además, es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la Escultura por la Escuela de Arte La Palma, donde ejerce como profesor.