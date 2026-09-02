El curso escolar contará con 673 nuevos docentes para reforzar las Matemáticas y la comprensión lectora

Archivo - Archivo.- Varios niños en el patio de un colegio madrileño - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incorporará este próximo curso escolar 2026/2027 a un total de 673 nuevos maestros y profesores a los colegios e institutos públicos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de más de 32,3 millones de euros para contratar a estos docentes, cuya labor será atender a las necesidades específicas existentes en los centros durante el periodo lectivo.

Según las cifras del Gobierno regional, 540 nuevos docentes serán para Infantil y Primaria, 109 corresponderán a Secundaria y 24 trabajarán en el ámbito de las enseñanzas especiales.

De todos ellos, 292 se dedicarán a mejorar los conocimientos de Matemáticas entre los escolares de Primaria, ESO y FP Básica, y 127 tendrán como finalidad trabajar la comprensión lectora en estas mismas etapas. Además, otros 20 reforzarán las necesidades de los alumnos en materia de salud mental y 18 maestros se ocuparán de la atención a la diversidad.

Por otra parte, dentro de los programas financiados por el Fondo Social Europeo+, habrá 56 docentes encargados de eliminar las barreras que puedan encontrar los estudiantes con necesidades especiales derivadas de discapacidad auditiva, motora, intelectual o visual o con trastornos generalizados del desarrollo o de conducta.

Finalmente, la Comunidad también contratará 160 maestros y profesores para el programa europeo de enriquecimiento en centros de especial complejidad educativa, con el objetivo fortalecer el apoyo a aquellos de carácter ordinario que acrediten un mayor número de alumnos en situación de vulnerabilidad.