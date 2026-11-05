El Curso Superior en Flex Living de la Cámara y COWORD, premiado en el Living Summit como mejor iniciativa formativa - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Curso Superior en Flex Living y nuevos modelos residenciales, impulsado conjuntamente por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos (Coword), ha sido distinguido con el Premio a la Mejor Iniciativa de Formación en Flex Living durante el Living Summit 2026.

En concreto, este programa formativo, impartido en la Escuela de Negocios de la Cámara de Madrid en modalidad presencial con opción de seguimiento en directo por streaming, cuenta con titulación propia y un claustro de profesionales en activo de firmas jurídicas, financieras y de desarrollo.

Su plan de estudios capacita a promotores, gestores de activos (asset managers), arquitectos y operadores en todo el ciclo de vida del negocio, desde la viabilidad económica, la adecuación urbanística y regulatoria, hasta la gestión operativa (hospitality), la sostenibilidad ESG, las tecnologías IoT e IA, y la defensa de un proyecto real completo de flex living, ha apuntado la institución cameral en un comunicado.

El galardón ha sido recogido por la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano, durante la celebración del Living Summit 2026, el principal encuentro profesional donde inversores, promotores, operadores, arquitectos y administraciones públicas analizaron el presente y futuro de modelos como el coliving, el cohousing, las residencias de estudiantes y el senior living.

Durante su intervención, ha destacado que esta distinción "reconoce una forma de trabajar" basada en "escuchar a las empresas, identificar sus necesidades y unir esfuerzos para ofrecer respuestas concretas". "Cambian las formas de vivir, de trabajar y de desplazarnos. Dar respuesta a las nuevas necesidades de vivienda y alojamiento exige profesionales con conocimientos especializados para desarrollar y gestionar estos proyectos", ha remarcado.

Tras agradecer el reconocimiento a Araceli Martín-Navarro y Carolina Roca, vicepresidentas de la cumbre, Serrano ha resaltado que "formar a quienes van a desarrollar y gestionar estos nuevos espacios es también contribuir a que respondan mejor a las necesidades de las personas".

El reconocimiento ha puesto el broche a una intensa jornada de debate estructurada en torno a salas especializadas. En el espacio Flex Living, las ponencias han profundizado en la entrada de inversión institucional y financiación bancaria, en los retos de escalabilidad y ocupación de los operadores, y en el dinamismo del mercado portugués como país invitado.

De forma simultánea, la sala de Diseño, Arquitectura e Innovación ha abordado la integración temprana del operador en el diseño del activo, la industrialización constructiva y la aplicación de gemelos digitales mediante inteligencia artificial, completándose el programa en el Ágora con debates técnicos y los Living Summit Tours, visitas guiadas a proyectos referentes en la Comunidad de Madrid.